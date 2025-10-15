Fluminense x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de mais uma Data Fifa, o Campeonato Brasileiro está de volta neste meio de semana. Assim, o Fluminense entra em campo, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), com o Juventude pela 28ª rodada. As duas equipes perderam, durante o período de partidas das seleções, seus respectivos confrontos atrasados diante de Mirassol e Palmeiras.

Dessa forma, o Tricolor tenta reencontrar o caminho das vitórias após o tropeço para a equipe paulista, fora de casa, e encostar no G6. Atualmente, a equipe carioca soma 38 pontos, cinco a menos que o atual sexto colocado, o Bahia. Por outro lado, o Alviverde tem 23 pontos, na zona de rebaixamento, cinco atrás do Santos (primeira equipe fora do Z4).

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (16) terá a transmissão da Amazon Prime Vídeo, serviço de streaming.

Como chega o Fluminense

O Tricolor inicia uma sequência de cinco jogos dos próximos seis em solo carioca e tenta seguir invicto como mandante sob o comando de Luís Zubeldía. No entanto, o comandante argentino tem algumas dúvidas para escalar a equipe. Uma delas é a presença de Kevin Serna, que representou a seleção da Colômbia em dois amistosos internacionais.

Além disso, Nonato teve um edema na coxa esquerda e segue em tratamento, enquanto o zagueiro Manoel sentiu dores no joelho esquerdo. O meia Lucho Acosta virou dúvida, pois tem feito trabalhos específicos na academia e, por isso, não treinou normalmente com os companheiros. Por outro lado, Paulo Henrique Ganso evoluiu no tratamento da lesão grau 2 na panturrilha esquerda e pode figurar entre os relacionados.

Como chega o Juventude

O técnico Thiago Carpini não poderá contar com pelo menos cinco atletas para um duelo importante na luta contra o rebaixamento Afinal, Rodrigo Sam está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto os zagueiros Wilker Ángel, Natã e Luan Freitas, além do atacante Gabriel Verón, estão lesionados. Por outro lado, Mandaca retornará de suspensão e está apto para ir a campo.

No primeiro turno, o Alviverde empatou com o Tricolor de Laranjeiras no Alfredo Jaconi. Emerson Batalla abriu o placar para os donos da casa, enquanto Hércules deixou tudo igual em Caxias do Sul. No momento, os comandados de Carpini têm a pior defesa da competição, pois sofreram 52 gols, dez a mais que o Vitória, que vem em segundo.

Fluminense x Juventude

28ª rodada do Campeonato Brasileiro-2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 15/10/2025, às 21h30 (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Acosta; Canobbio, Keno (Serna) e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.

JUVENTUDE: Jandrei; Abner, Bernardo, Marcelo Hermes e Igor Formiga; Reginaldo, Jádson e Juan Sforza; Caíque Gonçalves, Ênio e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Thiaggo Americano Labes (SC) e Fernanda Kruger (MT)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

