Vasco repudia fala do presidente do Flamengo sobre relação com a Crefisa

O Vasco respondeu o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, que classificou como imoral, o empréstimo de R$ 80 milhões da Crefisa ao clube. A empresa pertence a Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Na nota oficial, o Vasco repudiou as “insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade, feitas pelo presidente do Flamengo, em entrevista ao “Uol”.

O Cruz-Maltinou afirmou também que a fala de Bap tem como intuito desviar a atenção da opinião pública”. O Rubro-Negro vem recebendo críticas por bloquear o repasse de verbas da Libra para os demais clubes do bloco.

A nota oficial do Vasco

“O Vasco da Gama repudia frontalmente a postura do presidente do Clube de Regatas do Flamengo, por fazer insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade em relação a temas que nada dizem respeito à instituição da qual é mandatário.

Tal fato, além de não surpreender, certamente tem o intuito de desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado.

Dito isso, o Vasco reafirma publicamente que conduz todas as suas decisões com total transparência, lisura e seriedade, valores que se manterão irretocáveis, mesmo diante de atitudes lamentáveis como esta”.

O que o presidente do Flamengo falou

“Acho que temos um caso clássico de conflito ai. Como pode o dono de uma empresa, que trabalha em um clube cujo maior patrocinador era esse, que é credor de outro clube e tem ações em garantia. Detalhe, isso tudo sendo anunciado no dia que o Vasco perde para o Palmeiras por 3 a 0 em 20 minutos. É complexo. Tem coisas que é feito “mulher de César”, não precisa ser honesto, tem que parecer também. Para quem se posiciona como baluarte da correção, como fica isso? Não é ilegal, é só imoral”.

