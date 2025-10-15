Barcelona renova contrato de Frenkie de Jong com multa de R$ 3,1 bilhões

Frenkie de Jong assinou contrato com o Barcelona até junho de 2029 - (crédito: Foto: Divulgação)

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (15) a renovação de contrato de Frenkie de Jong até junho de 2029. O meio-campista holandês, de 28 anos, tinha vínculo até o meio de 2026, e sua nova multa rescisória foi fixada em 500 milhões de euros (cerca de R$ 3,1 bilhões).

LEIA MAIS: Premier League pode adotar teto salarial a partir de 2026/27

Durante a assinatura, De Jong celebrou o novo acordo com entusiasmo.

“Sempre sonhei em jogar no Barcelona e quero prolongar esse sonho o máximo possível. Ou seja, estou feliz, confortável e muito motivado com o momento da equipe”, disse o holandês.

De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o novo salário do jogador o coloca no mesmo patamar de Pedri e Raphinha. Por outro lado, somente Lamine Yamal recebe mais no elenco.

Contratado em 2019 por 75 milhões de euros, De Jong soma 267 partidas pelo Barça e está perto de se tornar o holandês com mais jogos na história do clube. O recorde pertence a Phillip Cocu, com 292 atuações.

O meio-campista chegou a ser cotado para sair em 2022, quando o Barcelona atravessava uma grave crise financeira e recebeu uma proposta do Manchester United. No entanto, preferiu ficar. Desde então, conquistou dois Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.