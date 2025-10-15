Carille é apresentado no Goiás e descarta fama de retranqueiro: “Sou equilibrado”

O técnico Fábio Carille foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (15) como novo técnico do Goiás. Aos 52 anos, o comandante chega ao Esmeraldino com a missão de levar o time à elite do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Atualmente, o Goiás soma 52 pontos, na quarta colocação, dentro do grupo que se subiria para a Série A. No entanto, poderia ter caído na tabela, mas contou com o empate entre Chapecoense e Botafogo-SP, na última terça.

Apesar de estar bem colocado na classificação da Série B, o Goiás vem de uma sequência ruim. São apenas três vitórias nas últimas 15 rodadas, com cinco jogos sem saber o que é vencer. A equipe chegou a liderar a competição com dez pontos de vantagem para o quinto lugar – hoje é de apenas um.

Dessa maneira, Carille chegou para recolocar o Esmeraldino nos eixos. Em sua apresentação, ele falou sobre o desafio e também sobre a fama de ser “retranqueiro”, citando que é um treinador “equilibrado”.

“Eu sou equilibrado. Para jogar comigo, todos com a bola vão jogar e todos sem a bola vão marcar. Em oito anos como técnico, já conquistei muita coisa e não se conquista só sendo retranqueiro. O próprio Santos de 2021 era um time totalmente leve. Eu precisava escapar do rebaixamento. Tínhamos três zagueiros, mas com dois atacantes nas alas e com um meio-campo muito leve. Mas isso (fama de retranqueiro) é muito por conta de 2019, quando eu acreditei que ser retranqueiro era o melhor com aquele elenco do Corinthians. Fui campeão paulista, saímos na semifinal da Copa Sul-Americana e cheguei a ficar em quarto no brasileiro. Foi uma ideia de contra-atacar. Tenho que respeitar as características dos jogadores”, comentou o comandante.

Carille sabe da responsabilidade de assumir o Goiás

Com contrato até o fim de 2026, Carille diz que a responsabilidade pelo desfecho da temporada será dele.

“A partir do momento em que eu aceito, a responsabilidade é minha, independente do que acontecer. O técnico dá a direção daquilo que você quer e quem executa são os atletas. Mas a partir do momento em que eu aceitei, eu sou o responsável”.

Carille terá seis jogos para cumprir o desafio de levar o Goiás novamente à elite do Brasileirão. A estreia será um confronto direto com a Chapecoense, na Serrinha, no próximo domingo (19), às 20h30 (de Brasília). A tabela contra com outros adversários que também brigam pelo acesso: Criciúma (fora), Athletico-PR (casa), Cuiabá (fora), Novorizontino (casa) e Remo (fora).

Por fim, Carille destacou que trabalhará a confiança dos jogadores. Assim, descarta mudar tudo que Vagner Mancini, seu antecessor, fez anteriormente.

“Nesse momento, nós continuamos trabalhando a organização que tinha sido trabalhada pelo Mancini. Vamos deixar as coisas bem definidas para os atletas, mas principalmente vamos trabalhar a confiança. É passar os números que já aconteceram nessa temporada e retomar o caminho das vitórias. Ninguém fica tentas rodadas no G4 por acaso”.

