Clubes europeus discutem permitir seis substituições para aliviar calendário

Alguns dos principais clubes da Europa se reuniram em Roma, na sede da European Football Clubs (EFC, antiga ECA), para discutir possíveis mudanças no futebol diante do número excessivo de jogos no calendário. De acordo com informações divulgadas pela ‘BBC’, duas propostas ganharam força nas conversas: ampliar o número de jogadores inscritos por equipe, de 25 para 28, e permitir seis substituições por partida em vez das atuais cinco.

Entre os clubes presentes estavam Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, PSG, Barcelona e Inter de Milão.

A ideia de aumentar as substituições surgiu originalmente durante a pandemia de Covid-19. Na ocasião, a Premier League autorizou cinco trocas por jogo para evitar lesões após a paralisação das competições. A regra acabou sendo temporariamente reduzida para três em 2020/21, mas voltou a valer em definitivo a partir de 2022/23.

Agora, o debate volta à tona por causa da sobrecarga física dos atletas. Jogadores jovens, em especial, têm sido os mais afetados. Um exemplo é Arda Guler, meio-campista do Real Madrid, que aos 20 anos foi convocado para 80 partidas na última temporada, somando jogos pelo clube e pela seleção da Turquia. Além disso, o zagueiro Archie Gray, do Tottenham, de 19 anos, teve o mesmo número.

Apesar das discussões, a ‘BBC’ destaca que não há planos imediatos para uma proposta formal de mudança nas regras. Por enquanto, os encontros servem somente para abrir o diálogo sobre o futuro do futebol europeu.

