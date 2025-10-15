Internacional tem reunião com patrocinadora para resolver atraso em pagamento

O Internacional tem pagamentos a receber da Alfa, patrocinadora master do clube. O atraso é de dois dias e não há por enquanto previsão do dinheiro cair na conta. A empresa já tinha pedido um ajuste na data marcada para conseguir repassar o montante.

Nesta quarta-feira, a diretoria do Internacional vai se reunir com os executivos da Alfa para entender a situação. Apesar do atraso, a relação entre as partes segue positiva. O presidente Alessandro Barcellos adotou conciliador em relação ao problema.

LEIA MAIS: Mirassol x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

“Esse contrato não teve vencimento. Agora, questão de um ou dois dias, mas a gente ainda está em conversações com a patrocinadora. É dessa forma que o Inter se relaciona com os seus parceiros e nesse sentido não vejo nenhum grande problema de estar conversando e renegociando prazos e datas, mas não tem esta informação de que não haverá o pagamento”, afirmou o presidente em entrevista para a Rádio Gaúcha, em São Paulo.

A Alfa também patrocina o Grêmio e ainda não pagou o rival do Internacional. Na semana passada, o Imortal recebeu a informação de que o pagamento poderia ocorrer até o final do ano. O Colorado quitou na semana passada os salários e direitos de imagem dos jogadores. Já o Tricolor, precisou de um empréstimo com um parceiro para cumprir os compromissos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.