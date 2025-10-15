Conmebol toma decisão sobre final da Libertadores; encontro teve “climão” entre Flamengo e Palmeiras

A Conmebol confirmou nesta quarta-feira (15) que a decisão da Copa Libertadores será realizada no Estádio Nacional de Lima, na capital do Peru, no dia 29 de novembro. No encontro, estiveram juntos o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, e a mandatária do Palmeiras, Leila Pereira, em meio ao atrito que se criou pela crise na divisão de receitas de transmissão da Libra. No entanto, não conversaram entre si.

Presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez registrou o encontro nas redes sociais.

“Nos vemos em Lima no dia 29 de novembro para vivenciar a celebração do futebol”, disse o mandatário da entidade sul-americana.

A reunião contou também com o presidentes de Racing (ARG) e LDU (EQU), adversários do Rubro-Negro e do Alviverde, respectivamente, na semifinal da Copa Libertadores.

Os duelos estão marcados para as próximas duas semanas. Racing e Flamengo se enfrentam nos dias 22 e 29 de outubro, às 21h30 (de Brasília), com o jogo de volta na Argentina. Já Palmeiras e LDU medem forças nos dias 23 e 30 de outubro, no mesmo horário, com a partida decisiva em São Paulo.

Conmebol cogitou alterar a sede da decisão da Libertadores

Na última semana, a Conmebol cogitou alterar o local da final da competição para Assunção, capital do Paraguai, por conta da tensão política que assola o Peru. Aliás, aumentou após a queda da então presidente Dina Boluarte, com diversos protestos ecoando por todo o país, o que gerou preocupação na entidade.

Dessa maneira, a Conmebol vinha acompanhando a situação política do Peru desde setembro, quando o cenário se agravou. Contudo, Lima seguia como prioridade, até porque toda a logística do evento já estava organizada.

Bap volta a criticar Leila Pereira

Em entrevista ao “Uol”, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, voltou a citar Leila Pereira como protagonista da disputa entre o clube e a Libra. O Rubro-Negro acionou a Justiça para discutir o formato de divisão de parte das receitas do bloco. Assim, conseguiu liminar que impediu os demais clubes de receberem uma parcela do pagamento.

Anteriormente, Leila Pereira havia criticado a postura do Flamengo de entrar na Justiça e comparou os dirigentes rubro-negros a terraplanistas.

