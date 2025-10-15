Arena de Pernambuco diz que não foi procurada e sugere data para Sport x Flamengo

Arena Pernambuco já tem um evento privado marcado para o dia 13 de novembro - (crédito: Foto: Anderson Stevens / Sport)

A definição do local da partida entre Sport e Flamengo ganhou novo capítulo nesta quarta-feira (15). Afinal, a gestão da Arena de Pernambuco, estádio definido pelo Leão e pela CBF para sediar o duelo entre rubro-negros pelo Brasileirão, emitiu comunicado oficial confirmando que terá um evento privado em 13 de novembro, dia marcado pela entidade para o jogo. Além disso, afirmou que não foi procurada pelo time mandante e disponibilizou uma data para a realização do prélio.

“A Arena de Pernambuco informa que não foi procurada, em momento nenhum, pelo Sport Club do Recife e nem por qualquer outra empresa para verificar a disponibilidade de data do estádio visando à realização da partida contra o Flamengo”, informou o comunicado.

A administração do estádio apontou ainda que soube da data 13 de novembro pela imprensa. Dessa maneira, “notificou imediatamente a Federação Pernambucana de Futebol e o clube sobre a existência de um evento previamente agendado para o mesmo dia”.

Gestão da arena sugere uma nova data para o prélio

O comunicado termina com a Arena de Pernambuco ressaltando que “não houve falta de transparência” por parte de sua administração. Em seguida, indica uma possível data para a realização do jogo.

“Posteriormente à nota oficial do clube, a gestão da Arena ofereceu o dia 15 de novembro como uma das possíveis datas para a realização do jogo e está em negociação com as partes.”

O jogo atrasado entre Sport x Flamengo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão e foi marcado para o dia 13 de novembro pela CBF, durante a Data Fifa do próximo mês. Contudo, a partida não será na Ilha do Retiro e, sim, na Arena de Pernambuco. Pois o Leão teria vendido a operação do confronto para uma empresa por R$ 3 milhões.

A transferência do local deu-se por conta de uma maior capacidade de público. Assim, o espaço destinado à torcida do Flamengo será o triplo do mínimo obrigatório (10%) para visitantes.

Torcida do Sport não quer jogo na Arena de Pernambuco

Aliás, os torcedores do Sport não gostaram de ver o local do jogo passando para a Arena de Pernambuco e protestaram. O caso veio à tona somente na semana passada. Assim, o Leão publicou um comunicado afirmando que não se trata de uma venda de mando de campo.

Com a confirmação de que a Arena terá um outro evento na mesma data marcada pela CBF, o diretor-geral do Sport, Enrico Ambrogini negou a possibilidade de o duelo contra o Flamengo sair da Região Metropolitana do Recife.

