Pedro ultrapassa Bebeto e sobe em ranking de maiores artilheiros do Flamengo

Pedro escreveu mais uma grande história com a camisa do Flamengo. Após marcar no clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão, o centroavante ultrapassou o tetracampeão mundial e subiu no ranking dos maiores artilheiros da história do clube. Dessa forma, agora ele ocupa o 7º lugar, empatado com Jarbas.

Com o gol marcado diante do Botafogo, Pedro chegou a 151 com a camisa do Flamengo, assim como Jarbas, que vestiu a camisa rubro-negra de 1933 a 1946. Contudo, o camisa 9 leva vantagem na média de gols. Afinal, são 151 gols em 300 jogos, com média de 0,50 por jogo. Jarbas, por sua vez, fez 151 em 381 partidas, com média de 0,40.

Pedro, agora, está a dez de igualar Gabigol, sexto colocado com 161. Zico lidera a lista com 508 gols, com ampla vantagem para Dida, segundo colocado da lista, com 254. Dessa forma, o Galinho tem o dobro de gols marcados. O ranking de maiores artilheiros da história do Flamengo ainda conta com Henrique Frade, Pirillo, Romário e Leônidas da Silva.

Maiores artilheiros do Flamengo:

1º – Zico: 508 gols (732 jogos) – média de 0,69

2º – Dida: 254 gols (358 jogos) – média de 0,71

3º – Henrique Frade: 213 gols (411 jogos) – média de 0,52

4º – Pirillo: 208 gols (237 jogos) – média de 0,88

5º – Romário: 204 gols (241 jogos) – média de 0,85

6º – Gabigol: 161 gols (308 jogos) – média de 0,52

7º – Pedro: 151 gols (300 jogos) – média de 0,50

7º – Jarbas: 151 gols (381 jogos) – média de 0,40

9º – Bebeto: 150 gols (307 jogos) – média de 0,49

10º – Leônidas da Silva: 149 gols (148 jogos) – média de 1,01

