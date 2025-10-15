Pedro brilha, e Flamengo supera o Botafogo no Nilton Santos

Mesmo jogando no Nilton Santos, o Flamengo não tomou conhecimento do Botafogo nesta quarta-feira (15/10), na abertura da 28ª rodada, vencendo por 3 a 0 e dando olé. Foi com direito a show (e marca histórica) de Pedro, autor de um gol e uma assistência – uma em cada tempo – no campo botafoguense. Plata fechou o caixão, no que foi a maior vitória do Rubro-Negra contra o Botafogo no Niltão.
O resultado, aliás, deixa o Flamengo mais do que vivo na briga pelo título brasileiro. Como o Palmeiras também venceu na rodada, o Fla segue três pontos atrás da equipe treinada por Abel Ferreira: 61 a 58. Já o Glorioso estaciona na quinta posição, com 43 pontos, e vendo o Mirassol (quarto colocado) se distanciar. Agora, são seis pontos a menos que a surpresa do Brasileirão.
Primeiro tempo
Apesar de o estádio não estar lotado, a torcida do Botafogo fazia muito barulho nos momentos iniciais do clássico. Enquanto a equipe de Davide Ancelotti buscava estratégia de contra-ataques velozes, os 11 de Filipe Luís tomavam conta da posse de bola, buscando envolver o adversário e tentar cruzamentos perigosos.
No entanto, a primeira boa chance foi do time da casa, com Cuiabano. De primeira, ele soltou uma pancada da quina da área, mas sem alvo, aos 12′. Três minutos depois, o Flamengo respondeu com Samuel Lino. Após boa troca de passes, Emerson Royal cruzou da direita e o camisa 16 cabeceou para a defesa de Léo Linck – a primeira de quaisquer goleiros no duelo.
A partida, muito truncada, tinha faltas em demasia – foram incríveis dez amarelos ao todo. Arthur Cabral, em uma espécie de voleio, tentou, mas Rossi fez sua primeira aparição. Santi, de fora, buscou chute de fora na sequência. Para longe. O momento mais polêmico foi aos 33′, quando Allan pisou em Luiz Araújo. O árbitro Alex Gomes Stefano (RJ), bem como o VAR, Rodolpho Toski Marques (PR), deixaram o jogo seguir, para desespero de Filipinho.
Aos 39′, porém, o Flamengo chegou ao primeiro. Após grande jogada de Arrascaeta, o craque deixou Pedro na cara de Léo Linck. O centroavante, que fazia seu 300º jogo, chutou com muita frieza para abrir o marcador. Com o tento, ele chegou aos 151, superando Bebeto na lista de maiores goleadores da História do clube.
Segundo tempo
Sem mudanças na etapa final, os times voltaram com tônica parecida em relação ao primeiro tempo. Arthur Cabral, em ótimo contra-ataque, desperdiçou chance de dentro da área, logo aos 5′. Mas o jogo era mesmo do Rubro-Negro. Afinal, Pedro, em excelente noite, ajeitou na meia-lua e deixou Luiz Araújo na cara do gol. O camisa 7, aos 24′, não perdoou Léo Linck, dobrando a vantagem flamenguista. Não demorou para pintar o terceiro.
Carrascal, que entrara na vaga de Arrascaeta, roubou a bola, disparou pela direita e cruzou. Plata – outro que acabara de entrar – deu um peixinho cheio de estilo, realizando o 3 a 0 em plena casa do Botafogo. Focos de briga entre a própria torcida da casa marcaram o pós-gol, bem como xingamentos ao técnico Davide Ancelotti. Já os rubro-negros presentes no Niltão aproveitaram a grande partida do Flamengo para gritar olé e recolher os cacos após dois tropeços consecutivos.
Próximos passos
Após conhecer sua terceira derrota nos últimos quatro jogos, o Botafogo volta a campo no domingo (19/10), quando visita o Ceará, pela 29ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
Já o Flamengo segue no Rio de Janeiro, mas para outros confrontos de peso. Primeiro, no domingo, faz a “final antecipada” do Brasileirão contra o Palmeiras, no Maracanã, às 16h. Na quarta (22/10), ainda no Maior do Mundo, recebe o Racing (ARG) pela ida das semifinais da Libertadores, às 21h30.
BOTAFOGO 0 x 3 FLAMENGO
28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: quarta-feira, 15/10/2025, às 19h30 (de Brasília)
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 22.635 presentes
Gols: Pedro, 39’/1ºT (0-1); Luiz Araújo, 24’/2ºT (0-2); Plata, 34’/2ºT (0-3)
BOTAFOGO: Léo Linck; Ponte, Marçal, Barboza e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino (Joaquín Correa, 17’/2ºT); Santi (Matheus Martins, 31’/2ºT) , Artur e Arthur Cabral (Chris Ramos, 8’/2ºT). Técnico: Davide Ancelotti
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araujo (Pulgar, 14’/2ºT) e De Arrascaeta (Carrascal, 28’/2ºT) ; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha, 14’/2ºT; depois, Michael, 33’/2ºT) e Pedro (Plata, 33’/2ºT). Técnico: Filipe Luís
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões Amarelos: Santi Rodríguez, Marçal, Barboza, Marlon Freitas, Allan (BOT); Léo Pereira, Evertton Araujo, Emerson Royal, Luiz Araújo, Léo Ortiz (FLA)
