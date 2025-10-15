Vitor Roque celebra vitória e projeta jogo contra o Flamengo: ‘Vale seis pontos’

Atacante marcou dois gols na vitória do Palmeiras por 5 a 1 sobre o Red Bull Bragantino - (crédito: Cesar Greco / Palmeiras)

Na noite desta quinta-feira (14), o Palmeiras deu mais um show no Allianz Parque ao golear o Red Bull Bragantino por 5 a 1, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Verdão manteve a liderança isolada da competição, somando 61 pontos.

Um dos principais destaques da partida foi Vitor Roque, que marcou dois contra o Bragantino. Desta forma, o atacante chega a 13 gols, sendo um dos artilheiros do Brasileirão. O jogador celebrou a vitória e o bom momento do time.

“Primeiro, agradecer a Deus pelo gol, pela vitória e por vestir essa camisa. É Palmeiras! A gente jogou bem e conseguiu essa vitória”, afirmou.

Entrosamento com Flaco López

Outro nome importante da noite foi o argentino Flaco López, que também balançou as redes duas vezes. Vitor Roque destacou a parceria com o companheiro de ataque.

“Flaco é um cara incrível. Ele estava na Seleção ontem, e a gente estava assistindo. Estamos nos entendendo muito bem. Fico feliz pelo nosso jogo”, completou.

Atacante avalia importância do jogo contra o Flamengo

O camisa 9 também projetou o próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão, diante do Flamengo, no próximo domingo (19), às 16h, no Maracanã.

“O jogo contra o Flamengo é muito importante, vale seis pontos. É seguir trabalhando com humildade para fazer o melhor contra eles”, concluiu.

