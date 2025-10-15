Pedro completa 300 jogos pelo Flamengo e comemora “noite perfeita”

O atacante Pedro foi a grande estrela na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (15/10), no Nilton Santos. Além de completar 300 jogos pelo time de coração, o camisa 9 participou de dois dos três gols, sendo preponderante no triunfo, e também ultrapassou Bebeto na lista de artilheiros do clube. Ao fim do jogo, ele celebrou a “noite perfeita”.

“Uma noite perfeita, com vitória principalmente, com gol, com assistência. Completando 300 jogos com a camisa do Flamengo. Sem dúvida nenhuma, passa um filme na cabeça. É um sonho que eu realizo a cada dia, vestindo essa camisa. E poder concluir com um jogo desse foi gratificante demais. Agradecer aos companheiros também, por todo esforço de toda equipe. Jogamos um bom futebol hoje (quarta) e saímos vitoriosos”, celebrou à reportagem do SporTV na saída de campo.

Sobre os 300 jogos, ele agradeceu aos companheiros de equipe, demonstrando o amor pelo Flamengo. Afinal, comparecia ao Maracanã como torcedor e, agora, pode surgir no principal palco do mundo como atacante – e goleador – do Fla.

“Agradeço aos companheiros. Hoje, completando 300 jogos, é especial. Este é um lugar onde cresci, amadureci e sempre sonhei estar. Desde criança, sempre assisti aos jogos do meu time no Maracanã. Viver isso é gratificante. Este jogo contra o Botafogo, além de histórico para mim, é para ser lembrado para sempre. Que seja um tempo de vitórias, títulos e amadurecimento, como pessoa e como homem”, afirmou, desta vez em entrevista à Cazé TV.

Semana decisiva do Flamengo

Pedro, então, respondeu sobre a sequência pesada do Flamengo na temporada. Isso porque, logo após o clássico, o time recebe o Palmeiras, no Maracanã, em “final antecipada” do Brasileirão. Depois, o confronto é contra o Racing (ARG), pela Libertadores.

“É sem dúvida uma semana importante, com um confronto direto contra o Palmeiras. É claro que tem muito campeonato pela frente, não é só o Flamengo ou o Palmeiras que podem ganhar. Mas a gente está ali na briga. É continuar nos empenhando o máximo para conseguir ganhar esse jogo em casa e grudar neles ali, e, se Deus quiser, conquistar o título, que é o que a gente quer. É o que a gente busca, é o que a gente vai lutar até o fim. Então, sem dúvida nenhuma, cada dia, cada semana a gente entra com esse pensamento em dar o nosso melhor e buscar o título”, disse.

O craque falou sobre sequência em campo. Afinal, para ele, a alternância de jogar e ficar no banco pode ser prejudicial aos jogadores.

“Com certeza, é importante ter sequência de jogos para desempenhar bem. Entrar no jogo e no outro não, às vezes acaba tirando a sequência, a confiança também. Mas a gente tem que focar, além do coletivo, no individual, de manter a cabeça boa, aproveitar as chances que tem. Independente de dez, 15 minutos, é claro que todo jogador quer jogar. Eu, principalmente como atacante, quero estar em campo para ter essa sequência. Então, feliz por começar jogando, por fazer gol, e espero que seja assim durante o final da temporada”, disse.

E Seleção Brasileira?

Perguntado sobre vaga na Seleção Brasileira, o jogador se demonstrou esperançoso. No entanto, ainda não surgiu em nenhuma das três convocações do atual treinador, Carlo Ancelotti.

“É um sonho. Entro em campo buscando um lugar na Seleção. Mas, para jogar na Seleção, tenho que estar no meu melhor no Flamengo. Existe uma briga sadia com vários atacantes, e sei que sou um deles. Tenho que fazer o que está ao meu alcance para voltar à Seleção e à Copa (do Mundo). Já estive em uma Copa, e espero estar também em 2026, para buscar um sonho que não tem nem explicação”, encerrou.

