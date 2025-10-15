São Paulo terá desfalques nas laterais para encarar o Grêmio

O São Paulo teve dois novos desfalques antes de embarcar para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio, nesta quinta-feira (16). Os laterais Cédric Soares e Enzo Díaz sentiram dores e foram cortados da delegação tricolor que viajou para a capital gaúcha.

O português teve uma fratura diagnosticada no dedão do pé direito. Já o argentino apresentou dores no quadril. Para ocupar suas vagas, Hernán Crespo deve iniciar a partida com Maílton pela direita e Wendell pela esquerda.

A dupla de laterais se junta a uma lista de desfalques do São Paulo. Para a partida, o Tricolor não conta com Bobadilla, que estava com a seleção paraguaia, o volante Pablo Maia, suspenso, e o meia Oscar, que sofreu uma nova contusão.

Além dos cinco, o clube ainda possui jogadores que estão em recuperação no departamento médico. No momento, ainda estão afastados dos gramados o zagueiro Rafael Tolói, o volante Luan e os atacantes Calleri, André Silva e Ryan Francisco.

