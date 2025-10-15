Internacional acumula falhas defensivas e sofre revés para o Mirassol

O Internacional perdeu para o Mirassol, nesta quarta-feira (15), no estádio Maião, pela 28ª rodada do Brasileirão. O time paulista se mostrou dominante na maior parte do jogo e conseguiu ser efetivo com gols de Neto Moura, Reinaldo e Negueba. Por outro lado, o Colorado teve bastante dificuldade na parte criativa, além de pouca inspiração. Os erros defensivos também foram preponderantes para o triunfo dos donos da casa. Thiago Maia marcou, de rebote o único gol dos visitantes na partida.
Com o resultado positivo, o Mirassol permanece na quarta colocação e alcança os 49 pontos. Na rodada seguinte, o time jogará novamente em seus domínios contra o São Paulo, no próximo domingo (19). Por outro lado, com o revés, o Inter fica em 15º lugar e estaciona nos 32 pontos. Em seu compromisso seguinte enfrentará o Sport, no Beira-Rio, no próximo domingo (19).
Internacional sofre com erros decisivos na primeira etapa
O Mirassol começou o jogo mais incisivo e logo no segundo minuto levou perigo em batida de escanteio para área com Reinaldo. Anthoni saiu mal para tentar cortar escanteio no começo do jogo e contou com sorte, pois houve desvio de Mercado. O Internacional também mostrou dificuldade em passar do meio de campo em um primeiro momento. Mesmo com um certo domínio, os paulistas não construíam chances claras. A primeira oportunidade de marcar do Colorado foi com Aguirre, que finalizou cruzado, porém sem sustos
Os donos da casa tiveram êxito em transformar sua superioridade em chance de gol aos 25 minutos em trapalhada de Anthoni, que virou escanteio. Após cobrança de Daniel Borges na primeira trave, Neto Moura se antecipou a marcação e finalizou de primeira. A bola passou por baixo das pernas de Thiago Maia e o goleiro Anthoni falhou. O camisa 24 tentou fazer a defesa, mas sem sucesso.
O Colorado reagiu aos 38 minutos em batida de falta. Alan Patrick aproveitou a proximidade do gol adversário e cobrou direto, Muralha fez a defesa no primeiro momento, mas deu rebote na área. Na sobra, Thiago Maia deixou tudo igual no placar. Reinaldo fez cruzamento para Daniel Borges para a direita, que chutou alto com perigo, mas a bola toca na rede pelo lado de fora.
Nos acréscimos, Anthoni se redimiu do erro com intervenção crucial. Após escapada pelo lado direito de ataque, Daniel Borges cruzou e encontrou Cristian na área. Ele se antecipou aos zagueiros do Internacional e cabeceou, mas o arqueiro do time gaúcho fez a defesa. Na última jogada, o Mirassol ficou com a sobra, Reinaldo recebeu pelo lado esquerdo de ataque, dribla Bruno Henrique com facilidade e consegue marcar o segundo, mesmo sem ângulo.
Segundo tempo
Os donos da casa mantiveram a seriedade no início da segunda etapa e aos quatro minutos ampliaram o jogo. Reinaldo fez a virada de jogo para o lado direito e encontrou Negueba, que driblou Bernabei sem dificuldade e marcou o terceiro ao acertar o canto esquerdo de Anthoni.
A bola aérea do Mirassol passou a incomodar o Internacional, que buscava afastar os lances de perigo, de qualquer maneira, Em seguida, os mandantes passaram a administrar o jogo, já que os gaúchos não apresentavam capacidade de reação. Alan Rodríguez e Bruno Gomes ainda arriscaram para os visitantes, mas sem eficiência.
MIRASSOL X INTERNACIONAL
28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 15/10/2025
Local: Estádio Maião, São Paulo (SP)
Gols: Neto Moura, 25’/1ºT (1-0); Reinaldo, 49’/1ºT (2-1); Negueba, 03’/2ºT (3-1) (Mir); Thiago Maia, 38’/1’ºT (1-1)
MIRASSOL: Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan, 31’/2ºT); Danielzinho, Neto Moura e Gabriel (Cristian, 13’/1ºT); Guilherme Marques (Shaylon, 21’/2ºT), Negueba (Carlos Eduardo, 21’/2ºT) e Alesson (Chico Kim, 31’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
INTERNACIONAL: Anthoni; Vitão (Clayton Sampaio, 23’/2ºT), Mercado e Victor Gabriel (Ricardo Mathias, Intervalo); Aguirre, Thiago Maia (Alan Rodríguez, 23’/2ºT), Bruno Henrique (Bruno Gomes, 09’/2ºT) e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Óscar Romero (Bruno Tabata, 09’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Thiago Henrique Neto (RJ) e Gizeli Casaril (SC)
VAR: Marco Aurelio Augusto (MG)
Cartões amarelos: Óscar Romero e Berbabei (INT); Guilherme Marques, Negueba e Alex Muralha (MIR)
