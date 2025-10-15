Filipe Luís elogia Pedro, Pulgar e projeta jogo contra o Palmeiras

O técnico Filipe Luís não deixou a ótima atuação do Flamengo na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo subir à cabeça. O comandante, em coletiva após o triunfo, no Nilton Santos, nesta quarta-feira (15/10), elogiou alguns de seus jogadores, como Pedro, Pulgar e Samuel Lino, e reduziu a expectativa para o confronto de domingo (19/10) contra o líder Palmeiras. Assim, rasgou elogios a Pedro, craque do jogo com um gol e uma assistência.

“O Pedro é um jogador top, todos conhecemos. Mas o mais importante é a equipe. Hoje (quarta) ele fez tudo pela equipe, ajudou em todas as fases do jogo, fez duas semanas excelentes de treinamento, está muito bem e o campo fala. Está em um grande momento e esse Pedro é o que todos queremos. Quem mantém eles no campo são eles mesmos”, afirmou.

Pouco depois, ele respondeu sobre as falas do próprio Pedro na saída do gramado acerca de sequência de jogos. Filipe, então, revelou que não há vaga cativa em seu time.

“Claro que o jogador com sequência de jogos rende melhor e vai adquirindo confiança nele mesmo. Eu falei para todos eles no começo do ano que nenhum deles tinham lugar garantido no time titular. Nem Arrascaeta, que ficou no banco na Supercopa, nem Pedro, nem Bruno Henrique. O campo deve falar”, explicou.

Pulgar também recebe elogios

O treinador do Flamengo também falou sobre um outro “pilar” de sua equipe. Pulgar, afinal, retornou de lesão, que o tirou dos gramados por três meses.

“O Erick é um pilar da nossa equipe. Um líder dentro e fora do campo. Um jogador fundamental por entendimento do jogo em todas as fases e de ocupação de espaço. Um jogador muito diferente que fez muita falta. Cada jogo que a gente jogava sem ele era dedicado a esses jogadores que não estavam dentro de campo. Estamos muito felizes por ter ele de volta”, celebrou.

Filipe Luís comenta confronto direto vs Palmeiras

Sobre a suposta “final antecipada” contra o Palmeiras, Filipinho afirmou que não acredita que o Brasileirão terminará no domingo. Dessa forma, para ele, cada jogo será uma final até a última rodada do torneio nacional. Atualmente, o Fla aparece com três jogos a menos em relação ao rival paulista.

“O Palmeiras é uma grande equipe em um grande momento. Tem um dos elencos mais caros ou o mais caro, com todas as contratações que fizeram. Dos mais poderosos e com o melhor treinador do Brasil, pelo que demonstrou com títulos e números em todos esses anos. Portanto o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos na mesma situação, parecido no primeiro turno. Por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos que encarar como o jogo pede, uma final, mas como foi hoje, outra final. Daqui para a frente são todas finais”, discorreu.

