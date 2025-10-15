Boto reclama de arbitragem após vitória do Flamengo: “Até quando?”

Mesmo com a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Nilton Santos, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, foi aos jornalistas na zona mista do estádio para reclamar de arbitragem. O alvo desta quarta-feira (15/10) foi o árbitro Alex Gomes Stefano (RJ), bem como o VAR Rodolpho Toski Marques (PR).

Para o português, houve um pênalti não marcado em Luiz Araújo no primeiro tempo. Ele, então, lembrou que o VAR não acionou a arbitragem para rever o lance, que ocorreu quando o placar ainda marcava 0 a 0.

LEIA MAIS: Atuações do Flamengo contra o Botafogo: Pedro brilha no seu jogo 300

“Vir aqui (zona mista) sempre que acaba o jogo falar de arbitragem parece estar sempre fazendo queixinhas. Mas realmente o que acontece aqui é: até quando vamos ver coisas como hoje?. Um pênalti claríssimo sobre o Luiz Araújo. O árbitro pode não ter visto, mas o VAR não fez nada, não chamou. Gostaríamos de uma explicação. Não vou me calar enquanto o Flamengo é prejudicado dessa forma”, iniciou.

Ele prosseguiu, lembrando também de lance polêmico entre Chris Ramos, do Botafogo, e Emerson Royal, no segundo tempo. O jogador glorioso disputou com o lateral rubro-negro, com o pé escapando e acertando a canela do adversário. Royal, por sua vez, deu um “chega para lá” no espanhol, mas ninguém recebeu cartão vermelho.

“O resultado depois foi bom, mas poderia não ter sido por conta de um pênalti claríssimo. Depois há uma entrada no Emerson Royal que é passível de chamada do VAR para dar vermelho e não chama. Até quando isso vai acontecer? E até quando alguém não vai nos explicar o que se passa? Até quando?”, encerrou, em rápido depoimento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.