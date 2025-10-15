Em jogo eletrizante, Cruzeiro sai na frente, mas cede empate ao Atlético

O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, mostrou mais uma vez a rivalidade intensa entre os clubes, que vivem momentos bem diferentes na competição. Na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), o Galo dominou o primeiro tempo, mas só conseguiu balançar as redes na etapa final. A vantagem, no entanto, durou pouco: o Cruzeiro reagiu rapidamente e deixou tudo igual. Assim, o confronto terminou empatado em 1 a 1, com gols de Matheus Pereira e Ruan.

O resultado acabou sendo ruim para ambos os lados. Com o empate, o Cruzeiro manteve a terceira colocação, somando 53 pontos, enquanto o Atlético-MG permaneceu em 14º lugar, com 33 pontos. Na próxima rodada, no sábado (18), a Raposa enfrenta o Fortaleza no Mineirão, e o Galo visita o Corinthians, na Neo Química Arena.

Atlético domina primeiro tempo, mas não marca

O Atlético iniciou o clássico mineiro, na Arena MRV, pressionando o Cruzeiro desde o apito inicial. O Galo criou boas oportunidades com Rony, Dudu e Gustavo Scarpa, que acertou um chute colocado rente à trave aos 18 minutos. Apesar do domínio, o Cruzeiro se manteve compacto na defesa e só ameaçou em chutes de fora da área. O primeiro tempo ficou marcado por paralisações e tensão: o goleiro Cássio sofreu concussão e foi substituído por Léo Aragão, enquanto Jonathan Jesus passou mal e vomitou em campo.

O clássico também teve cartões amarelos para Kaiki Bruno, Kaio Jorge, Guilherme Arana e Iván Román, refletindo a intensidade do confronto ainda na primeira etapa. Mesmo com o placar em 0 a 0, o Atlético-MG se destacou no controle da posse e nas chances criadas, principalmente com jogadas de Bernard e Scarpa, enquanto o Cruzeiro buscava se reorganizar e explorar os contra-ataques. O clima dramático e as paralisações tornaram o primeiro tempo um teste de resistência e estratégia para ambos os times.

Cruzeiro abre o placar, mas leva empate em seguida

Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou mais ligado e aproveitou um erro do Atlético-MG logo aos dois minutos. Em contra-ataque rápido, Kaio Jorge arrancou pelo meio e tocou para Matheus Pereira, que bateu firme e abriu o placar na Arena MRV. A alegria celeste, porém, durou pouco. Aos quatro minutos, Bernard cobrou escanteio preciso, e Ruan subiu mais alto para empatar de cabeça, incendiando a torcida atleticana. O clima esquentou ainda mais quando o árbitro Paulo César Zanovelli expulsou Kaio Jorge, que insinuou roubo da arbitragem, e Lucas Romero, por reclamação. As expulsões deixaram o clássico ainda mais tenso e desorganizado.

Com um jogador a mais, o Atlético-MG retomou o controle e ganhou força ofensiva com a entrada de Hulk, que deu mais profundidade ao ataque. O time criou boas chances em lançamentos de Natanael e finalizações de Gustavo Scarpa, mas faltou precisão nas conclusões. O Cruzeiro, por sua vez, apostou em Gabriel Barbosa para reagir, o que não aconteceu, enquanto Sampaoli colocou Reinier para acelerar o jogo. Apesar das investidas de ambos os lados e das defesas exigidas dos goleiros, o duelo terminou empatado, refletindo um clássico equilibrado e cheio de tensão do início ao fim. O árbitro ainda deu mais sete minutos de acréscimos, mas as equipes mantiveram o resultado.

ATLÉTICO 1×1 CRUZEIRO

28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 15/10/2025

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Gols: Matheus Pereira, 2’/2ºT (0-1); Ruan 4’/2ºT (1-1)

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Ruan, Iván Román, Guilherme Arana; Fausto Vera, Gabriel Menino, Bernard, Gustavo Scarpa; Rony, Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

CRUZEIRO: Cássio; Léo Aragão; William, Jonathan Jesus, Vilalba, Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Iván Román, Guilherme Arana (CAM); Kaiki Bruno, Kaio Jorge (CRU)

Cartão vermelho: Kaio Jorge (CRU)

