Com gol de pupilo de Messi, Argentina despacha Colômbia e é finalista do Mundial Sub-20

A Argentina será o adversário de Marrocos na grande decisão do Mundial Sub-20. Na noite desta quarta-feira (15), os hermanos derrotaram por 1 a 0 a Colômbia pela semifinal graça ao gol de Mateo Silvetti, companheiro de Lionel Messi no Inter Miami e que entrou na etapa final da partida disputada Estádio Nacional de Santiago, no Chile. Maiores vencedores da competição, os argentinos vão em busca do sétimo título.

A final ocorrerá no domingo (19), às 20h (de Brasília), no mesmo local. Já a Colômbia vai disputar o terceiro lugar do torneio diante da França, derrotada pelos africanos na outra chave. O jogo será no sábado (18), às 16h (de Brasília), também no Estádio Nacional.

O jogo

Os colombianos começaram melhores e quase largaram em vantagem. Canchimbo Morales, em cabeceio praticamente na pequena área, parou no goleiro Santino Barbi. Aos poucos, a Argentina equilibrou as ações sob a batuta de Gianluca Prestianni. Contudo, não conseguiu ameaçar a meta defendida por Jordan García. Perto do intervalo, Juan Arizala arriscou de fora da área e por pouco não surpreendeu Barbi.

No retorno volta do intervalo, os cafeteros mantiveram boa criação de chances, mas sem aproveitar. Após algumas mudanças, a Argentina retomou as rédeas do confronto e chegou ao gol. Aos 26 minutos, Prestianni arrancou da intermediária e serviu Silvetti — um dos que entraram — que tocou na saída do goleiro. A expulsão de Jhon Rentería, pouco depois, enterrou as chances de reação dos colombianos.

