Díaz admite atuação aquém do Internacional: ???Sem desculpa, horrível???

A família Díaz sofreu sua primeira derrota no comando do Internacional em sua quarta partida. O Colorado perdeu por 3 a 1 para o Mirassol nesta quarta-feira (15), no Maião, no interior de São Paulo, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com o resultado negativo, os gaúchos permaneceram na 15ª colocação.

No entanto, a vantagem para o Santos, que se encontra uma colocação abaixo é de somente um ponto com a vitória sobre o Corinthians. A comissão técnica demonstrou sinceridade e admitiu que o Inter teve um desempenho pouco inspirado. Inclusive

“Fizemos um jogo muito ruim. Temos que colocar a cara. Temos uma final no domingo. E vamos de novo. Nosso objetivo é jogo a jogo. Sabemos que o Inter não pode estar nessa situação. Não tem desculpas hoje, foi um jogo horrível. Temos que seguir trabalhando. Não vou cometer a covardia de falar individualmente de um jogador aqui após a derrota. Mas vamos avaliar”, opinaram Ramón e Emiliano Díaz.

Opção por repetir a formação no Internacional

Com relação à utilização do esquema tático 3-5-2, o treinador argentino justificou que manteve a escolha, pois a apresentação do time no compromisso anterior agradou.

“Sempre a ideia de jogar com três, e haviam rendido, tinham um rendimento realmente muito bom na partida passada. E hoje nos surpreendeu, com muitos erros pontuais. Temos tido a possibilidade de trabalhar toda semana, e se viu um time que não foi intenso, foi superado pelo Mirassol. Nos superaram em todos os sentidos, seja no tático, na pressão, na dinâmica. Nos custou muito, e seguramente isso nós temos que rever e analisar bem para o domingo que vem”, esclareceu Ramón Díaz.

Emiliano relata que a intenção era usar Gustavo Prado na segunda etapa, mas preferiram adotar cautela com Vitão, que apontou incômodos musculares, mesmo sem ser algo mais sério.

“Prado está cinco dias treinando conosco. Ele ia entrar, mas optamos pela troca do zagueiro, já que o Vitão sinalizou um desconforto, que não é nada de mais. Ele tem muito talento, vai ter chances, mas hoje não foi possível”, detalhou o auxiliar.

O Internacional retorna a campo para enfrentar o Sport, pela 29ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo (19), às 18h30, no Beira-Rio.

