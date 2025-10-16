“Foi de altíssimo nível”, declara Zé Rafael após atuação de gala do Santos

Jogador fez uma grande partida e enalteceu todo o grupo - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O meia Zé Rafael foi o grande nome da vitória do Santos sobre o Corinthians. O jogador comandou o time no triunfo por 3 a 1, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (15). Após a partida, o dono do jogo celebrou a grande atuação da equipe. Ele, que marcou o primeiro gol, classificou o desempenho do time como “de altíssimo nível”. A vitória foi fundamental para o Peixe respirar na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Zé Rafael, que abriu o placar com um belo gol de cabeça, também sofreu o pênalti que originou o terceiro gol e dominou o meio-campo com uma intensidade impressionante. Em sua análise, ele ressaltou que a equipe conseguiu repetir em um clássico o bom futebol que vinha apresentando em outros jogos em casa.

“Foi (perfeito). Foi de altíssimo nível. A gente já vinha fazendo isso em casa. Contra o Ceará destoou um pouco, mas conseguimos manter o nível e ser mais eficientes”, afirmou o jogador, destacando a consistência da equipe.

Zé Rafael diz que Santos soube se impor

A construção da vitória, segundo o meia, foi fruto de um grande primeiro tempo, que terminou com o placar de 2 a 0. A equipe soube se impor desde o início e não deu chances ao rival:

“Saímos tranquilos no primeiro tempo. Sabíamos que seria um segundo tempo mais intenso, mas nos comportamos bem e soubemos administrar o resultado.”

O jogador valorizou a maturidade do time para controlar a partida, mesmo quando o Corinthians tentou reagir na etapa final. A saber, o terceiro gol do Santos, marcado por Rollheiser, selou a vitória, enquanto Raniele descontou para o time visitante.

O resultado, que veio logo após a Data Fifa, foi visto como crucial para a sequência da temporada. Zé Rafael destacou a importância de vencer um clássico para ganhar confiança e, principalmente, se afastar da parte de baixo da tabela de classificação.

“É importante ganhar um clássico para sairmos dessa parte baixa da tabela”, finalizou o grande destaque da noite na Vila Belmiro.

