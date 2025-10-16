InícioEsportes
Victor Luis é expulso após vitória do Vasco sobre o Fortaleza

Além de Hugo Moura, o técnico Fernando Diniz ganhou outro desfalque para o jogo contra o Fluminense, afinal, Victor Luís também recebeu cartão vermelho. O lateral-esquerdo, porém, foi expulso após a partida, em confusão que terminou também com três jogadores expulsos do Leão: Bareiro, Kuscevic e Pablo Roberto.

A confusão começou ainda com a bola rolando, no último minuto, quando Bareiro se desentedeu com Robert Renan. Após o apito final, o clima pesado se estendeu para outros jogadores. O técnico Fernando Diniz, inclusive, interveio e retirou alguns atletas do Vasco do campo.

Victor Luis entrou na reta final da vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Fortaleza, substituindo Lucas Piton, que saiu machucado. Ele teve boa atuação e marcou corretamente.

Dessa forma, o Cruz-Maltino conheceu a segunda vitória seguida, subiu para o nono lugar com 36 pontos e colou no G6 do Brasileirão. O Vasco entra em campo agora na segunda-feira (20), quando recebe o Fluminense às 19h30, no Maracanã.

    16/10/2025
