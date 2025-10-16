Sampaoli defende Atlético: ‘??nico time que se propôs a ganhar’

Sampaoli elogiou atuação do Atlético, que buscou o empate após sair atrás contra o Cruzeiro - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro nesta quarta-feira (15), na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do empate, o técnico Jorge Sampaoli elogiou o desempenho da equipe, que se manteve superior durante boa parte do confronto e aplicou um plano tático pensado para controlar o jogo.

Posse de bola, estratégia e linha defensiva do Atlético

Sampaoli ressaltou o domínio do Galo desde o início: “Eu acho, que desde o começo do jogo, o único time que se propôs a ganhar foi o Atlético. Contra 11 jogadores (do Cruzeiro), o primeiro tempo foi muito bom. Eles foram superados por nós. Com muitas chances, depois de um erro não forçado, nos levou a ter que virar o resultado”.

O treinador explicou a escolha da linha defensiva com cinco jogadores e a função de Gabriel Menino, garantindo cobertura defensiva e apoio ofensivo.

“Hoje, o plano era esse. Tratar de ter a possibilidade de confundir o rival, que pressiona muito, com diferentes saídas. Acho que fizemos isso bem e complicamos uma equipe que é muito agressiva, que é o Cruzeiro, muito bem trabalhada. (Os atletas) conseguiram encontrar jogadores livres com muita naturalidade”, completou Sampaoli.

Superioridade, chances criadas e evolução da equipe

Com a expulsão de um jogador do Cruzeiro, o Atlético chegou a 62% de posse de bola, mas Sampaoli destacou que a equipe manteve consistência e criação de chances.

“A verdade é que a equipe se postou, foi muito superior e teve todas as possibilidades de ganhar a partida. Lamentavelmente, não pudemos ganhar, mas demos um passe à frente no funcionamento (da equipe)”, encerrou o treinador.

O comandante avaliou a atuação como positiva, destacando a capacidade do Galo de manter controle do jogo, explorar espaços e gerar perigo, mesmo sem conquistar a vitória.

