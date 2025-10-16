“??rbitro não estava preparado”, diz técnico do Cruzeiro sobre Zanovelli

Leonaro Jardim falou sobre a confusão que o árbitro causou com a distribuição de cartões na partida - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e Cruzeiro, na Arena MRV, nesta quarta-feira (15), teve polêmicas envolvendo o árbitro Paulo Cesar Zanovelli (MG). No primeiro tempo, ele trocou dois cartões vermelhos por amarelos, o que gerou críticas do técnico da Raposa, Leonardo Jardim.

“Eu tenho alguns anos de carreira e nunca vi na minha vida um arbitro no futebol puxar quatro cartões vermelhos do bolso e só acertar em um. É preciso ter cuidado, isto é um derbi, e o árbitro não estava preparado para isto. Isto mostra ansiedade (…) qualquer leigo veria que ele não estava no seu melhor estado”, afirmou Jardim.

Jardim comenta falha de Kaio Jorge

O treinador também comentou a expulsão do atacante Kaio Jorge, punido com cartão vermelho após fazer o gesto de “roubo” em direção ao árbitro. Apesar de apontar o erro do atacante, Leonardo Jardim deixou no ar que há dois pesos e duas medidas na arbitragem do futebol brasileiro.

“Sinceramente, o Kaio foi punido por uma situação que ele não deveria ter feito. Mas vejo muitos jogadores ofenderem o árbitro e está tudo certo. São coisas que as pessoas devem pensar bem, antes de agir. Para mim é mais grave um jogador ofender um árbitro com nomes que não vou dizer aqui, do que fazer um gesto de ‘roubo’. Há coisas no futebol que não consigo entender”, completou o técnico do Cruzeiro.

