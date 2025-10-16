Arrascaeta ironiza “momento da arbitragem” no Brasil após vitória do Flamengo

Arrascaeta protestou contra um pÃªnalti para o Flamengo na vitÃ³ria sobre o Botafogo - (crédito: Foto: ReproduÃ§Ã£o)

A vitória convincente do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Nilton Santos, não maquiou a insatisfação dos visitantes com a arbitragem do clássico. Mesmo com o resultado, o Rubro-Negro protestou contra decisões de Alex Gomes Stefano em dois lances pontuais: um possível pênalti e uma não expulsão. Uma das principais manifestações contrárias partiu do capitão Arrascaeta, que usou suas redes sociais para extravasar.

“Que momento passa o futebol brasileiro. Os jogadores estão deixando de ser os protagonistas”, escreveu o uruguaio no X, em clara referência à condução da arbitragem durante o clássico.

O primeiro lance que gerou insatisfação ocorreu ainda no primeiro tempo, quando Allan pisou no pé de Luiz Araújo dentro da área. Alex Gomes Stefano não sinalizou pênalti, e o VAR respeitou a decisão de campo — ou seja, não indicou análise. Vale pontuar que o clássico estava empatado em 0 a 0 àquela altura.

Pouco depois, o lateral Cuiabano cometeu uma falta mais dura em Royal, acertando a perna do adversário com a trava da chuteira. O árbitro não considerou lance para vermelho e gerou outra controversa com o lado rubro-negro.

Que momento passa o futebol brasileiro

Os jogadores estão deixando de ser os protagonistas ???? — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) October 16, 2025

Análise do VAR

A CBF seguiu o novo protocolo e liberou o áudio da cabine do VAR, mesmo sem a análise em campo. No lance do pênalti, a cabine reconhece o pisão de Allan, porém o considera “insignificante” para assinalar penalidade.

“Vejo um contato muito leve. Não vejo um pisão claro, ele visa a bola e nem tinha mais a possibilidade de seguir. A jogada não é impactada por esse contato, correto?”, disse o auxiliar de vídeo na comunicação com o árbitro.

Além de Alex Gomes Stefano (SP), participaram da arbitragem os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). Complementaram a equipe o quarto árbitro Lucas Paulo Torezin (PR), o VAR Rodolpho Toski Marques (PR), e os assistentes Diogo Carvalho Silva (RJ) e Diego Pombo Lopez (BA).

Flamengo vence com autoridade

Apesar das controvérsias envolvendo arbitragem, o Rubro-Negro teve uma atuação sólida na vitória incontestável sobre o Botafogo no Nilton Santos. Com gols de Pedro, Luiz Araújo e Plata, o Mais Querido se mantém vivíssimo na disputa pelo título nacional — novamente em um embate direto com o Palmeiras.

O Flamengo agora soma 58 pontos e está a três do Alviverde, que goleou o Bragantino por 5 a 1 na última quarta-feira (15). O Cruzeiro, terceiro colocado, empatou o clássico mineiro e vê a briga mais distante, com 53. Já o Botafogo soma 43 e figura em quinto lugar momentaneamente.

Decisão antecipada?

A disputa pelo título nacional ganhará contornos ainda mais dramáticos na próxima rodada. Isso porque o Rubro-Negro abrirá os portões do Maracanã para receber justamente o Palmeiras no próximo domingo (19), às 16h, em um embate que pode mudar os panoramas da briga pelo caneco.

