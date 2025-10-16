Martinelli aposta em sequência do Fluminense no Rio para entrar no G6: “Maracanã é especial”

Depois do revés para o Mirassol, fora de casa, o Fluminense terá uma sequência de quatro jogos no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o primeiro deles será nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o Juventude pela 28ª rodada. Diante disso, Martinelli falou sobre a importância de atuar como mandante e afirmou que conta com o apoio da torcida.

“Acho que o Maracanã é um local muito especial para a gente. Contamos com o apoio da nossa torcida, pois em casa nós somos um time muito mais forte para termos uma grande sequência. Iremos nos empenhar, se entregar ao máximo para brigar na parte de cima da tabela”, disse, em entrevista à FluTV.

“Sempre foi um adversário muito difícil. O professor trabalhou durante a semana e passou as ideias. Vamos replicá-las durante o jogo, com o apoio do nosso torcedor para ficarmos mais fortes. Jogo fundamental para gente”, completou.

“Semana importante para recuperar e treinar. Ele tem passado cada vez mais suas ideias. Às vezes, com jogo a cada três dias, o treinador não consegue treinar a equipe e essa Data Fifa foi importante para isso. Para aprimorarmos o que o professor pede e estarmos alinhados com o que o professor pede”, frisou.

Por fim, no momento, o Tricolor soma 38 pontos, cinco atrás de Bahia e Botafogo na luta por uma vaga no G6. A equipe tem bons números como mandante e aposta nesta sequência para entrar de vez na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

