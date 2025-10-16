Santos utiliza Pelé para provocar Corinthians após vitória no clássico

Vitória em clássico, provocação nas redes e clima de rivalidade aceso. A sequência é conhecida. Foi exatamente o que aconteceu após o triunfo do Santos por 3 a 1 sobre o Corinthians, na noite desta quarta-feira (15), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de a bola rolar, o perfil oficial do Corinthians havia publicado uma imagem de Rodrigo Garro com uma coroa ao fundo, em tom de provocação. A resposta veio poucas horas depois, com o Peixe repostando a arte e uma foto de Pelé, acompanhada da legenda.

“Só funciona deste jeito aqui”, escreveu o clube, em referência ao “Rei do Futebol”.

Só funciona desse jeito aqui. ???????? https://t.co/7JbXAEfdWb pic.twitter.com/CCVmDoBAxc — Santos FC (@SantosFC) October 16, 2025

O Alvinegro Praiano ainda reforçou a zoeira com outra publicação: uma ilustração da baleia, mascote santista, destruindo um timão, logo após o apito final.

Dentro de campo, o Santos mostrou que aproveitou bem a pausa da Data Fifa. Com intensidade e boa organização tática, a equipe dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Zé Rafael. Barreal ampliou com um golaço, e Rollheiser fechou a conta na etapa final. O Corinthians ainda descontou com Raniele, mas não conseguiu reagir.

A situação do Santos no Brasileirão

Assim, com o resultado, o Santos chegou aos 31 pontos e deu um passo importante na luta contra o rebaixamento, permanecendo em 16º lugar, à espera do jogo do Vitória nesta quinta-feira (16/10). Por outro lado, o Corinthians segue com 33 pontos, na 12ª posição, e viu o rival encurtar a distância na tabela.

