MC Poze do Rodo fica na bronca com elenco do Flamengo em vitória sobre o Botafogo

Além de fomentar as críticas à arbitragem, MC Poze do Rodo também se incomodou com a postura do elenco do Flamengo na principal polêmica da vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Nilton Santos. O funkeiro ficou na bronca com a passividade em que os rubro-negros lidaram com a decisão de Alex Gomes Stefano em sequer conferir o lance em Luiz Araújo no VAR.

O lance em questão envolveu um pisão de Allan, volante do Botafogo, sobre o pé de Luiz Araújo, já dentro da área. Stefano interpretou o contato como normal, não sinalizou pênalti e teve sua interpretação acatada pelo VAR, que tampouco solicitou revisão.

Poze, porém, não só discordou da análise da equipe de arbitragem como se indignou com a omissão rubro-negra no lance. Segundo o artista, faltou iniciativa dos jogadores em cobrar uma checagem mais criteriosa no lance, especialmente diante da postura dos alvinegros durante o clássico.

“Sabe o que me deixa put*? Pênalti claro desse, mas ninguém vai lá pressionar, falar na cabeça dele [árbitro] para ir ver o VAR. Deixa só os caras falarem. Ninguém dá papo de maluco. Todo mundo olhando os caras do Botafogo, ainda mais um pênalti claro desse aí…”, protestou.

Após o primeiro gol rubro-negro, Poze questionou os critérios adotados pela arbitragem e reiterou a passividade do time: “Papo reto, mano. Ninguém reclama com o juiz, maluco. Não existe, mano. Ninguém vai dar papo de maluco. O Evertton Araújo deu um pisão no cara no meio do campo e tomou amarelo, mas quando aconteceu na área, não deu. Nem olhou. Ninguém pressiona, mano”.

Lance polêmico e revisão do VAR

A CBF divulgou, ainda na noite da última quinta-feira (15), o áudio da cabine do VAR para justificativa da arbitragem. De acordo com a os assistentes responsáveis, o pisão de Allan em Luiz Araújo não influenciou a continuidade da jogada. Tratando-se, portanto, de um “contato insignificante”.

“Tudo checado, pode seguir. Tem um contato leve que não impacta na ação de sequência da jogada, ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente, era um contato insignificante de jogo”, disse o auxiliar de vídeo.

Além de Alex Gomes Stefano (SP) como árbitro principal, a equipe ainda contou com os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). No VAR, atuaram Rodolpho Toski Marques (PR), Diogo Carvalho Silva (RJ) e Diego Pombo Lopez (BA).

Flamengo e a caça ao líder

O Rubro-Negro superou as controversas e venceu o clássico com autoridade no Nilton Santos, com gols de Pedro, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 58 pontos e está a três de alcançar o Palmeiras, próximo adversário do Brasileiro, na liderança.

Conforme mencionado, o Rubro-Negro encara justamente o Palmeiras na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A “final antecipada” está marcada para este domingo (19), às 16h, no Maracanã.

