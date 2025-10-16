Donnarumma afirma que Itália vai se classificar para a Copa: “Não tenho dúvida”

Com os triunfos sobre Estônia e Israel, na última Data Fifa, a Itália readquiriu a confiança para seguir firme nas Eliminatórias e garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Depois do técnico Gennaro Gattuso afirmar que deixará o país se a seleção não se classificar ao Mundial, o capitão Gianluigi Donnarumma também esbanjou segurança quanto ao futuro da Azzurra.

“Isso não vai acontecer de novo (Itália fora da Copa do Mundo), não pode acontecer. Esta seleção vai se classificar para a próxima Copa do Mundo. Não tenho dúvidas”, disse, em entrevista à Gazzetta dello Sport.

“Você sente o Gattuso ao seu lado, é como se ele estivesse te apoiando a cada momento da partida. Nosso treinador adora diálogo, ele fala muito e nos explica tudo. Ele rapidamente nos devolveu uma identidade coletiva muito forte”, completou.

No momento, a Itália ocupa a segunda colocação do Grupo I das Eliminatórias Europeias, garantida pelo menos na repescagem. Com 15 pontos, está a três da líder Noruega e ainda pode tentar buscar uma vaga direta no Mundial.

Por fim, na próxima Data Fifa, a Azzurra mede forças com Moldávia e Noruega. Esses jogos são essenciais para seguir viva no sonho de voltar à Copa do Mundo. Afinal, vale lembrar que a tetracampeã do mundo perdeu para a Suécia, em 2018, e Macedônia do Norte, em 2022, nas respectivas repescagens e ficou de fora das últimas duas edições.

