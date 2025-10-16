Ator é confirmado em série de futebol da Globo, que terá o Estádio Nilton Santos como cenário

O ator Juan Paiva está confirmado como parte do elenco da nova série original do Globoplay: Jogada de Risco. Criada e protagonizada por Cauã Reymond, a produção contará com oito episódios e tem estreia prevista para 2026. As gravações ocorrerão entre novembro e janeiro, no Rio de Janeiro, com parte das cenas no Estádio Nilton Santos, do Botafogo.

Ainda em gravações da novela Dona de Mim, Paiva dará vida a um jovem jogador em ascensão — agenciado por Maurício, personagem vivido por Cauã. A história conta como o protagonista fez para se reinventar no futebol após uma carreira frustrada como atleta, atuando como empresário no competitivo e milionário mercado esportivo.

Com direção de Bruno Safadi e roteiro assinado por Thiago Dottori, a série, conforme mencionado, se passará em partes no Estádio Nilton Santos. Palco da vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo na noite da última quarta-feira (15), pelo Brasileirão.

Mergulho no universo esportivo

Com uma narrativa centrada em Maurício, a trama explora os bastidores do futebol profissional no contexto atual. O protagonista, um ex-jogador fracassado, busca reconstruir a vida como empresário de jovens promessas. É ai, inclusive, que entrará Juan Paiva.

O personagem de Paiva surgirá como a promessa capaz de alavancar a trajetória de Maurício (Cauã Reymond), ao mesmo tempo em que conflitos pessoais e dilemas morais se intensificam na narrativa.

Trata-se, aliás, da segunda parceria entre Cauã Reymond e Juan Paiva em uma produção da Globo. Em Um Lugar ao Sol (2021), os dois interpretaram personagens com forte ligação afetiva, construindo uma relação de amizade que marcou a narrativa da novela.

Diferentes gêneros da dramaturgia

Ainda de acordo com a coluna ‘F5’, o elenco reúne atores de diferentes estilos e gerações. Mariana Sena, a Glorinha em Garota do Momento, dará vida a Cris, braço direito do protagonista. O ator Marcos Frota assumirá o papel do pai de Maurício, um personagem cercado por controvérsias e com forte influência sobre o filho.

O humorista Marcelo Adnet integrará o núcleo esportivo como um empresário de jogadores, enquanto Ricardo Teodoro interpretará Walter, um agiota que interfere diretamente na vida dos protagonistas.

Letícia Colin dará vida a uma cafetina responsável por selecionar mulheres para eventos organizados por Maurício. Maria Bopp também terá papel de destaque, embora sua personagem ainda não tenha sido revelada oficialmente.

Bastidores da produção Globo

As filmagens serão realizadas majoritariamente no Rio de Janeiro, com locações variadas. O Estádio Nilton Santos será um dos principais cenários, proporcionando ambientação autêntica para as cenas que retratam partidas, treinamentos e negociações no ambiente esportivo.

Cauã Reymond, além de atuar como protagonista, assina a criação da série e dirigirá algumas das sequências. A proposta é construir uma obra que vá além do drama esportivo, explorando temas como ambição, decadência, lealdade e reconstrução pessoal.