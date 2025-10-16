Em súmula, árbitro explica expulsões e cita confusão generalizada em Fortaleza x Vasco

Após o triunfo do Vasco por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão, jogadores e comissões técnicas se estranharam, e a Polícia teve que intervir para controlar a discussão e acalmar os ânimos. Nesse sentido, o árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou uma “confusão generalizada” e justificou expulsões na súmula entregue à CBF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Informo que, aos 15 minutos do segundo tempo, quando o jogo se encontrava paralisado, foi arremessada uma garrafa, vinda da direção de onde se encontrava a torcida da equipe mandante, em direção à área defendida pela equipe visitante, caindo no campo de jogo e não atingindo nenhum atleta ou membro da equipe de arbitragem”, disse.



“Informo que, após o término do jogo, houve uma confusão generalizada entre os atletas e comissões de ambas as equipes, sendo necessária a intervenção de seguranças e outros membros das comissões técnicas. Os atletas envolvidos nas agressões foram relatados no campo das expulsões”, acrescentou.

No texto, o árbitro confirmou as expulsões de Kuscevic e Pablo Roberto, ambos jogadores do Fortaleza. Além disso, houve o vermelho de Adam Bareiro, ainda com a bola rolando, e Hugo Moura pelo lado cruz-maltino. Por outro lado, a súmula confirma que Victor Luís não consta entre os jogadores que receberam o cartão vermelho.

Atuação consistente

Dentro das quatro linhas, os comandados do técnico Fernando Diniz tiveram mais uma atuação consistente e ficaram com os três pontos. Assim, Rayan e David estufaram a rede e garantiram o triunfo. O Vasco, então, soma 36 pontos e se aproxima do G6, na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Por fim, a equipe carioca entra em campo na próxima segunda-feira (20), quando recebe o Fluminense às 19h30, no Maracanã. Será uma prévia da semifinal da Copa do Brasil, visto que os arquirrivais se reencontram em dezembro na luta pelo bicampeonato do torneio nacional.

Hugo Moura

“Expulso de forma direta por ter atingido com as travas da chuteira a panturrilha de seu adversário de nº10, Guzmán, com uso de força excessiva na disputa de bola. Após ser expulso saiu de campo normalmente”.

Barreiro

“Expulso por segunda advertência por conduta antidesportiva, ao atingir de maneira acintosa com o pé o seu adversário nº1, Léo Jardim, e agir de maneira provocativa com o mesmo , ambas as ações com o jogo paralisado. Após ser expulso saiu de campo normalmente”. Pablo Roberto “Expulso de forma direta após o final do jogo por acertar um soco na cabeça de seu adversário, o atleta de nº88, Barros. Após essa ação o mesmo saiu correndo de campo em direção ao seu vestiário”. Kuscevic

“Expulso após o final do jogo de forma direta por dar um soco na cabeça de seu adversário nº 85, Mateus Carvalho. Informo que não foi possível mostrar o cartão ao atleta no campo de jogo devido à confusão generalizada e o mesmo já se encontrar no vestiário. Informei a sanção disciplinar ao capitão de sua equipe, Yago Pikachu, nº 22, na saída do campo”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.