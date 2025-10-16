CBF divulga vídeo do VAR que confirmou pênalti do Santos contra o Corinthians

CBF divulga áudio do VAR do pênalti de Breno Bidon em cima de Zé Rafael - (crédito: Foto: Reprodução de video)

A CBF divulgou nesta quinta-feira (16/10) o vídeo da análise do VAR que levou à marcação do pênalti a favor do Santos contra o Corinthians, no clássico realizado na última quarta-feira (15/10), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lance ocorreu aos seis minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio do Peixe. Breno Bidon agarrou a perna de Zé Rafael dentro da área, derrubando o atacante. Inicialmente, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza não marcou a penalidade, mas, após recomendação do VAR Wagner Reway, revisou o lance no monitor e decidiu assinalar o pênalti.

Flávio Rodrigues explicou que, no momento da jogada, estava olhando para outro ponto da área e chegou a considerar que se tratava de um “lance normal de jogo”, já que “os dois jogadores estão se abraçando”.

O árbitro de vídeo recomendou a interrupção da partida para que o árbitro principal finalizasse a análise.

“A bola iria passar próxima da jogada. O jogador agarrou o atacante pelas pernas, e a bola iria onde ele estava. Recomendo revisão para possível penal”, disse Wagner Reway.

Após assistir a jogada em diferentes ângulos, Flávio concluiu.

“Ok, para mim, o jogador segura o jogador adversário, segura na perna, causa impacto e derruba. Não há uma falta no atacante. Eu vejo desde o princípio da jogada, não tem uma falta do atacante. Essa bola iria para eles para ser disputada. E eu vou sancionar com cartão amarelo, tá?”.

Rollheiser converteu a cobrança e ampliou o placar para 3 a 0 para o Santos, depois dos dois gols marcados no primeiro tempo. Raniele ainda descontou para o Corinthians, mas o clássico terminaria com vitória do Alvinegro Praiano por 3 a 1.

A situação de Santos e Corinthians no Brasileirão Assim, com o resultado, o Santos chegou aos 31 pontos e deu um passo importante na luta contra o rebaixamento, permanecendo em 16º lugar, à espera do jogo do Vitória nesta quinta-feira (16/10). Por outro lado, o Corinthians segue com 33 pontos, na 12ª posição, e viu o rival encurtar a distância na tabela.

