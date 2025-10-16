InícioEsportes
CBF divulga vídeo do VAR que confirmou pênalti do Santos contra o Corinthians

CBF divulga áudio do VAR do pênalti de Breno Bidon em cima de Zé Rafael

CBF divulga áudio do VAR do pênalti de Breno Bidon em cima de Zé Rafael - (crédito: Foto: Reprodução de video)
CBF divulga áudio do VAR do pênalti de Breno Bidon em cima de Zé Rafael - (crédito: Foto: Reprodução de video)

A CBF divulgou nesta quinta-feira (16/10) o vídeo da análise do VAR que levou à marcação do pênalti a favor do Santos contra o Corinthians, no clássico realizado na última quarta-feira (15/10), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lance ocorreu aos seis minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio do Peixe. Breno Bidon agarrou a perna de Zé Rafael dentro da área, derrubando o atacante. Inicialmente, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza não marcou a penalidade, mas, após recomendação do VAR Wagner Reway, revisou o lance no monitor e decidiu assinalar o pênalti.

Flávio Rodrigues explicou que, no momento da jogada, estava olhando para outro ponto da área e chegou a considerar que se tratava de um “lance normal de jogo”, já que “os dois jogadores estão se abraçando”.

O árbitro de vídeo recomendou a interrupção da partida para que o árbitro principal finalizasse a análise.

“A bola iria passar próxima da jogada. O jogador agarrou o atacante pelas pernas, e a bola iria onde ele estava. Recomendo revisão para possível penal”, disse Wagner Reway.

Após assistir a jogada em diferentes ângulos, Flávio concluiu.

“Ok, para mim, o jogador segura o jogador adversário, segura na perna, causa impacto e derruba. Não há uma falta no atacante. Eu vejo desde o princípio da jogada, não tem uma falta do atacante. Essa bola iria para eles para ser disputada. E eu vou sancionar com cartão amarelo, tá?”.

 

Rollheiser converteu a cobrança e ampliou o placar para 3 a 0 para o Santos, depois dos dois gols marcados no primeiro tempo. Raniele ainda descontou para o Corinthians, mas o clássico terminaria com vitória do Alvinegro Praiano por 3 a 1.

A situação de Santos e Corinthians no Brasileirão

Assim, com o resultado, o Santos chegou aos 31 pontos e deu um passo importante na luta contra o rebaixamento, permanecendo em 16º lugar,  à espera do jogo do Vitória nesta quinta-feira (16/10). Por outro lado, o Corinthians segue com 33 pontos, na 12ª posição, e viu o rival encurtar a distância na tabela.

    postado em 16/10/2025 12:11
