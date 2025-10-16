Flamengo anuncia a saída da treinadora Rosana Augusto do time feminino

O Flamengo anunciou, nesta quinta-feira (16), a saída da treinadora Rosana Augusto da equipe de futebol feminino. Vale lembrar que essa foi a primeira vez que o clube teve uma mulher no comando da equipe profissional da categoria.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dessa forma, a profissional teve uma longa carreira como atleta, com participação em quatro Jogos Olímpicos (prata em 2004 e 2008), quatro Copas do Mundo e três Jogos Pan-Americanos.

De acordo com a direção rubro-negra, a troca no comando ocorreu em comum acordo e deve anunciar novo treinador em breve. Essa decisão faz parte de uma readequação orçamentária para o planejamento de 2026.

O clube também explicou que seguirá apostando em jovens, como meninas que já se destacam no time. Também citou atletas como as zagueiras Barraca e Núbia, a lateral-direita Ana Laura, a lateral-esquerda Diovanna, a volante Letícia, a meia-atacante Mariana e as atacantes Duda Rodrigues e Laysa na atual temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.