Grêmio x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira pelo Brasileirão

A quinta-feira de Brasileirão reserva um dos grandes jogos da rodada. Em Porto Alegre, em sua praça esportiva, o Grêmio recebe o São Paulo, às 19h (de Brasília), em um duelo no qual dois tricolores que ainda sonham com uma vaga na próxima Libertadores, pela rodada 28 da competição.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir o embate, ao vivo, a partir de 17h30. A escalação da equipe foi divulgada. A saber: na narração, Christian Rafael. Os comentários ficam sob a responsabilidade de João Miguel Lotufo. Christopher Henrique, por sua vez, assegura as melhores reportagens.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 16/10/2025 12:32
