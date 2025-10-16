Grêmio x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira pelo Brasileirão - (crédito: Arte: Jogada10)

A quinta-feira de Brasileirão reserva um dos grandes jogos da rodada. Em Porto Alegre, em sua praça esportiva, o Grêmio recebe o São Paulo, às 19h (de Brasília), em um duelo no qual dois tricolores que ainda sonham com uma vaga na próxima Libertadores, pela rodada 28 da competição.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir o embate, ao vivo, a partir de 17h30. A escalação da equipe foi divulgada. A saber: na narração, Christian Rafael. Os comentários ficam sob a responsabilidade de João Miguel Lotufo. Christopher Henrique, por sua vez, assegura as melhores reportagens.

