Santos se empolga com Barreal e analisa exercer opção de compra

Santos se anima com Barreal e tem interesse em exercer compra de atacante - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos)

Autor de um golaço na vitória sobre o Corinthians, Álvaro Barreal vive grande fase na Vila Belmiro. O jogador vem sendo parte importante do esquema tático de Vojvoda e conseguiu, enfim, se firmar no time titular. Assim, despertou o interesse do Santos em manter o jogador após o fim do empréstimo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O clube paulista trabalha nos bastidores com a intenção de exercer a opção de compra prevista no acordo firmado com o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. A avaliação interna é de que o desempenho do argentino de 25 anos tem sido satisfatório, com 7 gols e 1 assistência em 26 partidas nesta temporada.

O contrato de empréstimo vai até 31 de dezembro, e a compra definitiva do jogador ainda depende de negociação entre os clubes. O valor estipulado no acordo inicial é de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21,7 milhões). Entretanto, o Santos deve tentar reduzir a quantia junto ao clube norte-americano.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Barreal teve passagem pelo Cruzeiro antes de atuar nos Estados Unidos. Contudo, vem se consolidando como uma das peças importantes no ataque do Peixe na era Vojvoda.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.