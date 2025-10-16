Fluminense x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Depois de mais uma Data Fifa, o Campeonato Brasileiro está, enfim, de volta neste meio de semana. Assim, o Fluminense entra em campo, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), com o Juventude pela 28ª rodada. As duas equipes perderam, durante o período de partidas das seleções, seus respectivos confrontos atrasados diante de Mirassol e Palmeiras.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha a partida, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede narra, com o suporte de Cleiton Santos nos comentários e André Bachá nas reportagens.

