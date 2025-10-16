Grêmio e São Paulo se enfrentam em clima de tensão com arbitragem

Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (16), na Arena do Grêmio, pela retomada do Campeonato Brasileiro, em um duelo marcado não apenas pela disputa na tabela, mas também pelo foco na arbitragem. Os dois clubes foram os que mais se queixaram de erros na última rodada, nos dias 4 e 5 de outubro, e estarão atentos à atuação de Davi Lacerda, árbitro principal, e Rodrigo Nunes de Sá, responsável pelo VAR.

O Grêmio questiona a expulsão de Kannemann e o pênalti marcado sobre Marlon na derrota para o Bragantino, enquanto o São Paulo reclama de falhas na derrota de virada para o Palmeiras, especialmente o pênalti não assinalado em Gonzalo Tapia.

A insatisfação levou dirigentes de ambos os clubes a procurarem a CBF. Luis Vagner Vivian, executivo do Grêmio, se reuniu com Helder Melillo no Rio de Janeiro, Já o presidente do São Paulo, Julio Casares, ligou diretamente para Samir Xaud, presidente da CBF. Notas oficiais e entrevistas também reforçaram as críticas à arbitragem brasileira.

Clubes não tiveram sucesso em suas reclamações

Até o momento, a única medida prática anunciada pela CBF foi o afastamento das duplas de árbitros das partidas anteriores. Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior, de Grêmio x Bragantino, e Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, de São Paulo x Palmeiras.

O Grêmio chegou a solicitar a anulação dos cartões vermelhos e amarelo de Kannemann e Marlon. Embora a CBF tenha reconhecido os erros internamente, a retirada das punições não foi autorizada. Assim, o pedido foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que ainda não se pronunciou. Assim, ambos os jogadores não devem enfrentar o São Paulo.

Rodrigo Nunes de Sá, que atuará como VAR, já esteve afastado pela CBF em abril após polêmica no jogo Sport x Palmeiras, quando validou pênalti contestado. Ele voltou a trabalhar 19 dias depois, mas esta será a primeira partida do Grêmio em que atuará neste ano. Nunes de Sá também esteve presente na derrota do São Paulo para o Ceará, em 29 de setembro. Assim, reforça a atenção dos clubes à sua atuação.

