Depay diz que derrota do Corinthians no clássico foi “noite para não se lembrar”

Depay lamentou bastante a derrota do Corinthians para o Santos - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O atacante Memphis Depay se pronunciou na madrugada desta quinta-feira (15/10) sobre a derrota do Corinthians por 3 a 1 para o Santos, em clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em publicação no Instagram, o holandês admitiu a decepção com o resultado e reforçou a importância de focar na próxima partida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Não é uma noite para lembrar, infelizmente. Um resultado decepcionante… Sabemos que precisamos melhorar! Vamos unir forças e focar para recuperar a confiança, porque sábado está chegando e precisamos mostrar em casa”, escreveu Memphis.

O jogador, que voltou recentemente de dois jogos pela seleção da Holanda nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, começou o clássico no banco de reservas e entrou aos 22 minutos do segundo tempo, permanecendo cerca de 30 minutos em campo.

O auxiliar Lucas Silvestre explicou que estava previamente combinado que o jogador teria participação reduzida, já que se reapresentou no Corinthians apenas no dia anterior ao clássico. O holandês também vinha de um período de recuperação de lesão sofrida durante as quartas de final da Copa do Brasil. Esta, aliás, aconteceu após outra Data-Fifa.

O próximo compromisso do Timão será contra o Atlético-MG, neste sábado (18/10), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão. Atualmente, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 33 pontos, somando oito vitórias, nove empates e 11 derrotas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.