Cebolinha, do Flamengo, passará por exames após deixar jogo de maca

O atacante Cebolinha, do Flamengo, passará por exame de imagem nesta quinta-feira (16/10). Afinal, durante a vitória rubro-negra por 3 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta (15/10), ele deixou o gramado com dores no músculo anterior da coxa esquerda.
Dessa forma, segundo o próprio Flamengo anunciou após o fim da partida, o jogador será reavaliado pelo Departamento Médico do clube através dos exames. Apesar de sair de maca, Cebolinha deixou o estádio Nilton Santos caminhando.
O atacante de 29 anos não consegue ganhar sequência na temporada. Afinal, dos últimos 16 jogos, ele atuou somente seis vezes. Contra o Botafogo, ele até entrou aos 15 da etapa final. No entanto, após problema na perna esquerda, saiu menos de 20 minutos depois.
Antes de enfrentar o Botafogo, o último jogo do atacante tinha sido contra o Vasco, no dia 21 de setembro, em empate por 1 a 1. Na ocasião, ele foi titular e atuou por 57 minutos. Antes, entrara na reta final contra Juventude e duas vezes contra o Inter, pela Libertadores. Seu último gol foi contra o Atlético-MG, na Copa do Brasil, no dia 6 de agosto.
Cebolinha tem 33 partidas na temporada, com quatro gols e duas assistências. Ele está no Flamengo desde 2022, chegando proveniente ao Benfica (POR), por cerca de R$ 70 milhões, totalizando 158 jogos pelo clube. São 18 gols e 22 assistências no período.
