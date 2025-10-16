Ultimato? Demissão de Davide entra na pauta do Botafogo

Em queda livre, o Botafogo cogita mudar o comando técnico da equipe a curto prazo. Após a derrota para o Flamengo por 3 a 0, em pleno Estádio Nilton Santos, a demissão do treinador Davide Ancelotti entrou na pauta da diretoria alvinegra. A cúpula alvinegra conversou de forma mais dura com o comandante, demandou algumas cobranças e lhe entregou um ultimato: a equipe precisa mostrar desempenho e resultados nos próximos dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro: Ceará, no próximo domingo (19), no Castelão, e Santos, no dia 26 deste mês, no Colosso do Subúrbio. Os seis pontos são imperativos. A informação é do site “FogãoNet”.

“Se tenho medo de ser mandado embora, não posso controlar. Eu estou aqui para conseguir um objetivo, estou feliz, estou contente. É uma experiência com dificuldades, complicada, mas estou com muita força e empolgado para conseguir esse objetivo com um time, com um ambiente que gosto, porque gosto das pessoas. Até quando? Não depende de mim”, afirmou o treinador europeu.

Diretoria do Botafogo insatisfeita com “timidez” do técnico

A diretoria de futebol do Botafogo considera que o número excessivo de lesões atrapalha o trabalho de Davide Ancelotti. Mas questiona a falta de liderança do treinador, a postura tímida à beira do campo e algumas decisões técnicas, como, por exemplo, abrir mão de zagueiros (David Ricardo e Gabriel) à disposição para improvisar um lateral-esquerdo (Marçal) no setor.

“Marçal estava bem. É um jogador experiente e era um jogo grande, um clássico. Ele está mais habituado a jogar pela direita porque, se jogasse o David Ricardo, jogaria o Barboza na direita”, justificou Ancelottinho.

O Glorioso tem mais dez embates até o fim do ano e corre o risco de ficar sem a vaga na próxima Libertadores, algo que vai comprometer ainda mais as finanças do clube em 2026. Com 43 pontos, o time é o quinto colocado do Brasileirão. Mas tem duas derrotas em sequência e pode ver alguns rivais se aproximarem nesta jornada, principalmente São Paulo e Fluminense.

No Brasileiro, Davide soma seis vitórias, quatro empates e seis derrotas, números que correspondem a 45,8% de aproveitamento dos pontos. Esta cifra deixaria o Glorioso na nona colocação do torneio, em comparação ao rendimento dos adversários.

