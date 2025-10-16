Atlético-MG vai ao STJD após “atitude covarde” de Kaio Jorge

O Atlético Mineiro vai entrar com uma notícia de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro. Ele apertou a mão lesionada de Ivan Román no empate por 1 a 1 no clássico na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, Paulo Bracks, executivo do Galo, afirmou que foi uma atitude “covarde”.

“Não estamos falando da cotovelada que ele dá no Ivan Román, que gera, na minha opinião, erradamente o cartão amarelo. Não estamos falando do gesto de roubo, que originou o cartão vermelho. Mas sim de uma atitude covarde e desleal que ele teve com um colega de profissão. Um jogador que pleiteia vaga na seleção brasileira não pode ter uma atitude covarde como essa. Em relação ao Ivan Román, estamos entrando com uma notificação de infração no STJD em desfavor do atleta Kaio Jorge. Ciente que o Ivan tem uma fratura na mão, ele fez o que fez. O Tribunal vai analisar se foi uma agressão, se foi uma conduta contrária à ética e disciplina, mas a gente precisa levar o caso à Justiça Desportiva”, afirmou.

Após o episódio, o zagueiro do Atlético reclamou com a arbitragem e recebeu cartão amarelo.

“Não vou falar dessa situação. Tem um vídeo que dá para ver, ele aperta a minha mão. Mas são coisas do jogo. Se ele pensou que era uma boa fazer isso, é escolha dele. Não me importa”, disse.

Iván Róman foi cortado da seleção chilena por conta da lesão na mão. No entanto, de acordo com o Atlético, a lesão é uma fratura que não impede o jogador de jogar, e ele deve fazer uma cirurgia após o fim da temporada.

