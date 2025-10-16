Vitor Roque se destaca no segundo semestre e comanda Palmeiras

Vitor Roque brilhou mais uma vez pelo Palmeiras. Autor de dois gols na goleada por 5 a 1 sobre o Bragantino, nesta quarta-feira (15), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Brasileirão, o atacante deu sequência ao bom momento. Dessa forma, chegou a 17 participações em gols no segundo semestre, líder no quesito entre os jogadores da Série A.

O Palmeiras saiu atrás com gol de pênalti de Jhon Jhon e precisou reagir. Ainda no primeiro tempo, Bruno Fuchs empatou. Na etapa final, começou o show de Vitor Roque. Afinal, ele mesmo fez o gol da virada. Depois, fez um belo corta-luz para Felipe Anderson marcar. Por fim, Flaco Lopez aproveitou rebote do Tigrinho e fez o quarto, enquanto o camisa 9 fechou a goleada.

Com os dois gols marcados na vitória sobre o Bragantino, Vitor Roque chegou a 13 gols marcados no segundo semestre (em 22 jogos). Ao todo, são 17 participações em gols. Afinal, além dos 13 gols, também deu quatro assistências no período. Dessa forma, ele precisa de 94 minutos para marcar um gol, de acordo com o “SofaScore”.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 61 pontos e manteve a distância de três para o vice-líder Flamengo. O próximo compromisso, aliás, é um confronto direto com o Rubro-Negro, domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogo promete apimentar a disputa pelo título. Vale lembrar que, mesmo em caso de derrota, o Verdão mantém a liderança por ter mais vitórias.

