Após choque na cabeça, Cruzeiro descarta lesão em Cássio

O Cruzeiro informou nesta quinta-feira (16) que o goleiro Cássio não tem nenhuma lesão na cabeça. Ele sofreu um trauma na região cervical na partida contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro e deixou o campo ainda no primeiro tempo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O lance aconteceu aos 26 minutos da primeira etapa. Cássio teve um forte choque de cabeça com o lateral William. Assim, após atendimento médico, ele foi substituído por Léo Aragão, seguindo o protocolo de concussão da CBF. Apesar do susto, o goleiro deixou o estádio consciente, e foi levado a um hospital da região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde passou por avaliação neurológica e análises complementares.

A Raposa informou, portanto, que Cássio recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira e que não teve lesão. No entanto, ele vai seguir o protocolo de concussão, e terá o acompanhamento integral do Departamento de Saúde e Performance do clube.

O protocolo estabelece que o jogador que deixou o campo por concussão deve ficar afastado por pelo menos cinco dias a partir do momento do trauma. Dessa forma, o goleiro vai desfalcar a equipe na partida contra o Fortaleza, no sábado (18), no Mineirão.

Após empatar em 1 a 1 com o Atlético Mineiro, o Cruzeiro somou um ponto e chegou aos 53. A Raposa segue na terceira colocação, mas viu os adversários Flamengo e Palmeiras somarem mais três pontos na rodada. Dessa forma, a equipe mineira está há cinco pontos do Rubro-Negro, segundo colocado e há oito do Verdão, líder da competição. Ambas as equipes tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.