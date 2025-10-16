Palmeiras se reapresenta, e Flaco López elogia esforço para entrar em campo

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (16) na Academia após golear o Red Bull Bragantino por 5 a 1, no Allianz Parque, na última quarta. Assim, o elenco iniciou preparação para o duelo decisivo contra o Flamengo, às 16h (de Brasília) do próximo domingo, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos seguiram cronograma regenerativo na sala de recovery e neurociência. Os demais jogadores fizeram um treino técnico de ultrapassagens, cruzamentos e finalizações e jogos em campo reduzido. O lateral-direito Khellven avançou na recuperação de um trauma no pé e participou das atividades com o elenco.

Após defender a Argentina na última terça na vitória por 6 a 0 sobre Porto Rico, Flaco López ficou no banco contra o Bragantino e entrou no segundo tempo. Ele marcou o quarto gol do Palmeiras na partida, chegando a 23 na temporada, e elogiou todo o esforço para poder entrar em campo pelo Brasileirão.

“É um momento de muita felicidade. Eu tinha falado com o pessoal da comissão sobre qual era a possibilidade de a gente voltar e participar do jogo. Eu disse que estava pronto e que queria ajudar os meus companheiros. Já estava preparado, e a gente faz um trabalho muito grande aqui para resistir a muitos jogos”, destacou o atacante, antes de completar:

“Muito feliz de poder estar de volta para ajudar nossos companheiros e muito feliz também pelo que aconteceu no jogo com a seleção. Consegui jogar, fazer a minha estreia e desfrutei muito. Foram dias muito bons com amigos, como o Aníbal, fiquei feliz também pelo jogo dele, ele é um cara sensacional. Foram dias muito intensos, mas muito prazerosos”.

Flaco López elogia logística preparada pelo Palmeiras

Flaco López rasgou elogios à logística de voo preparada pela diretoria do Palmeiras para que ele e Aníbal Moreno pudessem voltar de Miami, onde a Argentina jogou, com possibilidade de jogar.

“Às vezes, a gente para pra pensar e é um espetáculo. O trato que o Palmeiras tem com os jogadores e o esforço que fez para a gente chegar para esse jogo foi absurdo. Isso fala da grandeza que o Palmeiras representa. A gente voltou com outros companheiros da seleção que iriam para a Inglaterra, e eles ficaram muito surpresos quando viram que a gente voltaria também de voo fretado direto para o jogo. Isso mostra a grandeza do trabalho que o Palmeiras vem fazendo há anos. Esse ano também vem fazendo muito trabalho para conseguir o que está conseguindo e para ter os atletas da melhor maneira e sempre disponíveis para o professor”, afirmou.

Por fim, Flaco falou sobre o confronto contra o Flamengo no próximo domingo. Uma vitória do Palmeiras deixa a equipe ainda mais perto do título brasileiro. Afinal, abrirá seis pontos de diferença, com três vitórias a mais.

“Vai ser um jogo lindo de assistir para os torcedores. A gente vem se preparando da melhor maneira para esse tipo de jogo, para demonstrar tudo o que trabalhamos, tudo o que estamos progredindo, e também para demonstrar porque o nosso time tem essa fome de conseguir títulos. Acho que vai ser um jogo chave para a gente, para demonstrar e seguir na liderança do torneio. Vamos lá e, se Deus quiser, vamos voltar com mais três pontos”.

