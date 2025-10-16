Saúl treina à parte em reapresentação do Flamengo

O volante Saúl Ñíguez treinou à parte nesta quinta-feira (16/10), dia da reapresentação do Flamengo após vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo. Afinal, o espanhol ainda se recupera de dores no tornozelo esquerdo, que o tiraram das últimas duas partidas do Fla. Apesar de ter feito trabalho em campo, o jogador não se juntou aos companheiros, fazendo atividade individual.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Por outro lado, segundo o “ge”, outros dois volantes, De la Cruz e Allan, treinaram sem limitações. Dessa forma, surgem como possíveis reforços para o jogo contra o Palmeiras, domingo (19/10), no Maracanã. Saúl, no entanto, segue como dúvida.

LEIA MAIS: Cebolinha, do Flamengo, passará por exames após deixar jogo de maca

Os três estiveram ausentes da última partida, contra o Botafogo, no clássico realizado no Nilton Santos. Assim, Jorginho jogou com Evertton Araujo como companheiro de meio-campo. Pulgar, que estava fora há três meses, entrou na etapa final, ampliando o leque de Filipe Luís para o setor.

Os próximos dias de treino, então, serão fundamentais para saber se De la Cruz e Allan estarão à disposição do técnico. O jogo contra o Palmeiras, espécie de “final antecipada” do Brasileirão, ocorre às 16h (de Brasília), no domingo. Em segundo, com 58 pontos, o Flamengo precisa vencer o Verdão para igualar os mesmos 61 pontos. Não há chance de o Rubro-Negro assumir a liderança nesta partida, já que o Palmeiras surge com duas vitórias a mais na tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.