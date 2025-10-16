Corinthians pune José Martínez por atrasos em treinos

O Corinthians decidiu punir José Martínez por faltas e atrasos em treinos. Dessa forma, o volante venezuelano terá os seis dias de ausência descontados do salário e deverá pagar uma multa, de acordo com o “Meu Timão”. O jogador tentou se justificar, contudo, a diretoria decidiu puni-lo mesmo assim.

A situação ocorreu antes do jogo contra o Santos. José Martínez não se apresentou na quarta-feira passada depois de três dias de folga. Além disso, o venezuelano ainda faltou aos seis dias de treinamentos durante a Data Fifa e não embarcou para o Brasil na data prevista. Assim, decidiu permanecer com a família.

José Martínez explicou a situação para a diretoria. O Corinthians, por sua vez, alega que recebeu o comunicado, mas sem detalhamento. Portanto, por esse motivo, a direção decidiu puni-lo com os descontos dos seis dias de ausência, além de aplicar uma multa.

O jogador retornou para o Brasil na noite da última terça-feira (14) e reapareceu no CT Joaquim Grava na quarta (15). Fora dos relacionados da partida contra o Santos, José Martínez não teve contato com os jogadores e realizou um trabalho à parte. O volante volta a ficar à disposição para o jogo contra Atlético, sábado (18), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada.

