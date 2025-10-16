Flamengo inicia reformulação no feminino, e Cristiane pode sair

O Flamengo decidiu fazer uma reformulação no futebol feminino. Após demitir a treinadora Rosana Augusto, o Rubro-Negro revelou que fará uma readequação orçamentária para a próxima temporada. Dessa forma, a tendência é investir mais na categoria de base e menos em medalhões. Assim, Cristiane não deve permanecer para 2026, de acordo com o “Lance”.

Cristiane, de 40 anos, é o nome mais conhecido do time feminino do Flamengo. Afinal, a centroavante fez história com a camisa da Seleção Brasileira, onde conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos e o tricampeonato da Copa América. No Flamengo desde o ano passado, marcou 28 gols e deu cinco assistências em 52 jogos. Em 2025, foram 11 gols e três assistências em 23 partidas.

A ideia do Flamengo é intensificar o investimento nas categorias de base do futebol feminino e apostar mais em jovens. Afinal, o elenco já possui algumas jovens de destaque, como as zagueiras Barraca e Núbia, a lateral-direita Ana Laura, a lateral-esquerda Diovanna, a volante Letícia, a meia-atacante Mariana e as atacantes Duda Rodrigues e Laysa.

Nos últimos anos, o Flamengo tem conquistado títulos relevantes na base. No ano passado, por exemplo, conquistou o Brasileirão Sub-20. Em 2023, faturou a Copa São Paulo Sub-20 e o Campeonato Carioca Sub-17.

