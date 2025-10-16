Em evento, Grêmio assume a gestão da Arena oficialmente nesta quinta (16)

O Grêmio divulgou que assumirá a gestão da Arena, de forma oficial, nesta quinta-feira (16), e o momento será marcado por uma cerimônia. Inclusive, a celebração ocorrerá no auditório do estádio algumas horas antes do duelo contra o São Paulo, pela 28ª rodada do Brasileirão. O presidente do Imortal, Alberto Guerra, e o empresário Marcelo Marques, comprador da gestão do local, marcarão presença.

Os dois serão responsáveis pelas assinaturas dos documentos da transferência da administração da Arena. A assessoria do Tricolor gaúcho também veio a público para esclarecer que não haverá entrevistas na cerimônia. A inauguração do estádio ocorreu em dezembro de 2012, mas a concretização de sua compra ocorreu apenas em julho deste ano.

O movimento, na verdade, representou o cumprimento de uma promessa de campanha de Marcelo Marques, que naquela altura era pré-candidato à presidência do Grêmio. Com isso, o empresário chegou a um acordo com a Arena Porto Alegrense, para a compra do estádio por R$ 50 milhões em nove parcelas. Além disso, ele também desembolsou R$ 80 milhões com destino à empresa Revee, que era proprietária de duas partes da divisão em três do crédito pela construção da Arena.

Alteração do cronograma para o Grêmio assumir a gestão da Arena

Inicialmente, o acerto era que a administração do estádio passaria a ser do Imortal a partir de janeiro do ano que vem. Entretanto, houve uma mudança nos planos, pois Marcelo Marques demonstrou sua vontade em adiantar a transferência para a diretoria do clube, quando decidiu não ser mais pré-candidato à presidência, em setembro deste ano.

Marcelo comunicou a sua desistência um dia depois da eleição para definir os membros do Conselho Deliberativo. Inclusive, o Tricolor gaúcho programa uma homenagem ao empresário por decidir fazer a doação da gestão da Arena.

