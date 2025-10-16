Ex-proprietário da SAF do Vasco, Josh Wander é denunciado nos EUA

Sócio da 777 Partners e ex-dono da SAF do Vasco, Josh Wander foi denunciado nesta quinta-feira (16) por fraude e conspiração nos Estados Unidos. Os promotores afirmam que o empresário fraudou credores e o investidores em 500 milhões de dólares (cerca de R$ 2,72 bilhões na cotação atual). A informação é do jornal “The New York Times”.

Wander recebeu a acusação de fraude eletrônica e com valores mobiliários, e conspiração. Além disso, em maio do ano passado, o empresário já havia sido enquadrado em esquema de fraude. A 777 Partners entrou em processo de falência, e a seguradora A-CAP, uma de suas maiores credoras, passou a geri-la.

“Para obter financiamento para as operações da empresa, por exemplo, Wander prometeu mais de 350 milhões de dólares em ativos como garantia a credores privados, sabendo que a 777 Partners não possuía a garantia ou a havia prometido a outros credores”, disseram os promotores.

Os problemas de Josh Wander com a Justiça não param por aí. Ele também recebeu acusação de utilizar dinheiro de credores para fins diferentes daqueles para os quais havia prometido. Inclusive, na compra de participações em equipes de futebol e despesas de uma companhia aérea da qual a 777 era proprietária.

Além do Vasco, Josh Wander possuía outros clubes pelo mundo

Dessa maneira, a seguradora A-CAP colocou todos os clubes do grupo à venda. Contudo, até o momento, vem encontrando dificuldades para viabilizar investidores. Em 2024, o fundo Leadenhall entrou com uma liminar nos Estados Unidos contra a dissipação de ativos da 777.

Os ingleses acusavam Josh Wander e sócios de fraude e diziam que a empresa era “marionete” da A-CAP, a quem deve R$ 10,1 bilhões.

Diante de tantos problemas, em maio do ano passado, Josh Wander e Steven Pasko renunciaram aos seus cargos de gerente na 777 Partners. Neste mesmo mês, a empresa foi afastada da SAF do Vasco por decisão da Justiça do Rio de Janeiro.

Aliás, o Vasco não era o único clube de futebol no grupo da 777 Partners. Além do Cruz-Maltino, a empresa possuía o Genoa (Itália), Standard Liège (Bélgica), Hertha Berlim (Alemanha), Red Star (França), Melbourne Victory (Austrália) e Sevilla (sócia minoritária do clube espanhol).

