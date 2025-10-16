PSG x Strasbourg: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2025/26 após a pausa para a Data Fifa. Nesta sexta-feira (17), PSG e Strasbourg se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, na partida de abertura da 8ª rodada da Ligue 1. A partida promete ser equilibrada, em um confronto direto pela liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube), Prime Video (streaming) e Disney+ (streaming).

Como chega o PSG

Atual campeão, o PSG é o líder do Campeonato Francês com 16 pontos, mas tem Olympique de Marselha, Strasbourg e Lyon, com 15, que ameaçam a primeira posição nesta 8ª rodada. Ou seja, a vitória em casa nesta sexta-feira é fundamental para a equipe se manter no topo e, de quebra, frear um concorrente direto na parte de cima da tabela.

Em sete partidas disputadas até o momento na Ligue 1, o PSG venceu cinco, empatou com o Lille e perdeu para o Olympique de Marselha.

Além disso, o técnico Luis Enrique poderá utilizar esse jogo como uma preparação para o duelo contra o Bayer Leverkusen, pela terceira rodada da fase de liga da Champions, na próxima semana.

Outra boa notícia para o treinador são os possíveis retornos do capitão Marquinhos e Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, recuperados de lesão. Contudo, o meia português João Neves é o desfalque confirmado, enquanto o atacante Désiré Doué e o espanhol Fabián Ruiz são tratados como dúvidas.

Como chega o Strasbourg

Por outro lado, o Strasbourg manteve o bom ritmo da temporada passada e briga na parte de cima da tabela do Campeonato Francês. O time é o terceiro colocado com 15 pontos, somente um a menos que o PSG. Dessa forma, um triunfo nesta sexta-feira pode colocar o time na liderança da competição e confirmar a qualidade da equipe diante dos atuais campeões.

Nas sete primeiras rodadas, o Strasbourg tem cinco vitórias e duas derrotas. Além disso, o time vem de dois triunfos seguidos — 2 a 1 no Slovan Bratislava, pela Liga Conferência, e a goleada por 5 a 0 sobre o Angers na Ligue 1.

Porém, o técnico Liam Rosenior precisa lidar com alguns problemas no elenco para o jogo desta sexta-feira. Isto porque Saidou Sow, Mamdou Sarr, Emanuel Emegha e Sebastian Nanasi, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Ben Chilwell e Maxi Oyedele aparecem como dúvidas.

PSG X STRASBOURG

8ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 17/10/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Parque dos Príncipes, em Paris.

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho e Nuno Mendes; Lee Kang-in, Warren Zaire-Emery e Vitinha; Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

STRASBOURG: Mike Penders; Guéla Doué, Lucas Hogsberg, Ismael Doukoure e Abdoul Ouattara; Valentin Barco e Samir El Mourabet; Godo Marcial, Félix Lemaréchal e Diego Moreira; Joaquin Panichelli. Técnico: Liam Rosenior.

Árbitro: Clément Turpin.

Auxiliares: Nicolas Danos e Benjamin Pages.

VAR: Nicolas Rainville.

