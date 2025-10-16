Tainá recebe “permissão” de ??der Militão e fica balançada com convite da Grande Rio

Tainá Militão recebe apoio de zagueiro do Real Madrid para desfilar na Grande Rio - (crédito: Foto: Reprodução)

Parceiros de Real Madrid, Vini Jr. e Éder Militão deverão deixar os gramados para se tornarem torcedores durante o Carnaval 2026. Isso porque Tainá Militão, esposa do zagueiro e uma das companhias mais próximas de Virginia Fonseca, affair do atacante, cogita estrear no Carnaval carioca como musa da Acadêmicos do Grande Rio.

A possibilidade ganhou força e mexeu com Tainá após a influenciadora prestigiar um ensaio da escola, realizado na última terça-feira (14), em Duque de Caxias.

Tainá, que acompanhava Virgínia no evento, ficou empolgada com a experiência na quadra e se disse encantada com a energia do ensaio. Pessoas próximas relatam que ela voltou do evento balançada e já considera aceitar o convite para integrar o time de musas da agremiação em 2026.

A própria Virginia, que comanda a bateria da escola desde o início deste ano, iniciou uma campanha interna para ver a amiga desfilando ao seu lado.

Recusa de Tainá Militão

Tainá Militão já havia recebido uma proposta da Acadêmicos do Salgueiro, que buscava novos nomes para seu elenco de musas, mas recusou após entraves. Na ocasião, alegou dificuldade em conciliar a agenda da ponte aérea entre Brasil e Espanha — onde Éder mora.

Segundo fontes revelaram ao jornal Extra, Éder Militão teria dado o aval para a esposa participar do desfile: “Ela tem minha permissão para sair onde quiser”. Internamente, comenta-se que, se dependesse do defensor da Seleção, Tainá já estaria na função de rainha de bateria.

Mobilização nos bastidores da escola

O movimento em torno da possível estreia de Tainá ganhou apoio público de Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmila, que passou a integrar o time de musas da Grande Rio na última semana.

Vizinhas em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Brunna fez questão de manifestar apoio nas redes sociais. “Esqueça tudo. Falta você na Grande Rio!”, escreveu a dançarina em seu perfil no Instagram.

Além de Brunna, a própria diretoria da escola vê com bons olhos a presença da influenciadora. A cúpula carnavalesca já trabalha para viabilizar a agenda de Tainá, buscando encaixá-la nas datas-chave de ensaios e eventos da escola, caso o convite se concretize.

Virginia nos bastidores

Rainha de Bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca vive momento de destaque na escola e na vida pessoal. A empresária decidiu dar mais uma chance a Vini Jr., ou pelo menos à intenção do astro em recuperá-la, e inclusive compareceu ao ensaio da escola acompanhada da mãe do atacante merengue.

Na última semana, Vini publicou um pedido público de desculpas em suas redes sociais, após ter conversas com outras mulheres vazadas. O jogador inclusive somou pontos com Virgínia pela atitude.

‘Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto”, revelou ao portal Léo Dias. A influenciadora também confirmou o recebimento de um buquê de flores por parte do jogador.

